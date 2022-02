Huarique. A sus 37 años, Paolo Toranzo está orgulloso de lo que ha logrado: abrir tres locales de comida rápida en San Juan de Lurigancho. ‘La Calle Burguer’ comenzó en julio de 2018 en Bayóvar y, poco a poco, fue ganando clientela, satisfecha con la atención, las generosas porciones y el sabor de los platos.

“Estudié gastronomía, pero no terminé por diversos motivos. No me desanimé, al contrario, con los conocimientos que ya tenía me lancé a abrir mi negocio. Empecé vendiendo hamburguesas, me diferenciaba de los demás porque mi producto era artesanal y a la parrilla”, cuenta este emprendedor.

En su carta encontramos una variedad de hamburguesas (royal, clásica, hawaiana, tropical, cheese), alitas a la BBQ, pollo broaster, twisters, enchiladas y jugos de pura fruta. Las más pedidas son las salchipapas, que vienen en diferentes versiones, como: sachipollo, salchihuachana, salchiroyal y la supersalchi o también llamada salchi La Calle , que trae pollo a la parrilla, una mixtura de embutidos (hotdog, tocino, chorizo, jamón), queso, huevo y papas fritas.

Uno de sus locales está en jirón Amador García 3226, urbanización Canto Nuevo, en San Juan de Lurigancho (a la altura del paradero 5 de la avenida Canto Grande). Para ver sus promociones pueden visitar su Facebook e Instagram. Está como La Calle Burger Perucho.

'Misky Misky' se ha convertido en uno de los más visitados en la zona de San Juan de Pariachi.

En su carta encontramos platos como la pachamanca a la tierra, cuy y trucha frita, chancho a la caja china y carnero al palo, entre otros más.

Huarique. Con un ambiente acogedor y más amplio, el restaurante campestre ‘Misky Misky’ se ha convertido en uno de los más visitados en la zona de San Juan de Pariachi, en Ate. La historia de este negocio empezó hace 10 años cuando Hugo Jáuregui y su esposa Yovanna Palacios decidieron abrir un restaurante de comida típica en su misma casa. La buena sazón y la atención amable les permitieron crecer y mudarse en marzo de 2021 a un espacio mejor.

“Mi esposa es de Huancayo y cocina muy rico. Antes éramos comerciantes de verduras, este trabajo nos ayudó mucho durante las primeras cuarentenas, pues el restaurante estaba cerrado. Ahora nos dedicamos de lleno al negocio de comida porque nos faltan manos para atender los fines de semana. Y pensar que iniciamos con pocas mesitas y ahora tenemos 110″, cuenta don Hugo, un pujante emprendedor de 52 años.

En su carta encontramos platos como la pachamanca a la tierra, cuy y trucha frita, chancho a la caja china y carnero al palo, entre otros más. Uno muy solicitado es el chicharrón de cerdo, que viene con camote frito, mote sancochado, canchita serrana y salsa criolla. “Muchos de los platos los preparamos al instante porque queremos que sean frescos. Por ejemplo, el chicharrón lo freímos en el momento para que salga crocantito y calientito. Esto lo valoran los clientes”, resalta el dueño.

Para ver su carta y promociones pueden revisar su página de Facebook: Misky Misky.

