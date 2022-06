Tras la última derrota de nuestra selección de fútbol, miles de peruanos han aún siguen lidiando con el enojo, la tristeza, la frustración y la ira. Sin embargo, ¿qué pasa con los niños?, ¿cómo les enseñamos a levantarse después de una derrota y controlar sus emociones?

“Es necesario que se le explique al menor que las competencias no solo están destinadas a ganar, sino también a fortalecer algunas habilidades y capacidades. Es prioritario que los padres instruyan con el ejemplo para que los chicos entiendan mejor y así controlen sus emociones y, en vez de sentirse derrotados, vean esta experiencia como una motivación para esforzarse y lograr el éxito en diferentes aspectos de su vida”, indicó Sandra Fuentes, psicóloga y docente de la Universidad César Vallejo (UCV).

CUIDADO

¿Qué ocurre cuando los padres incitan a los menores a ser los mejores en todo, sin permitirles la posibilidad de equivocarse? Esta dinámica predispone a los pequeños a no recibir una respuesta negativa, lo que los lleva a hacer berrinches y no entender razones. “Si le enseñamos que toda su vida tiene que ser el mejor en todo (lo cual podría motivar, pero es un arma de doble filo), no será capaz de desarrollar estrategias asertivas en cuanto a la resolución de conflictos”, advierte la especialista.

Crianza de niños: Guía a tu hijo cuando conozca amigos en internet





Actualmente, hay muchos ciberacosadores que se ponen en contacto con los niños por internet con el objetivo de obligarlos a realizar algún tipo de actividad que atenta contra su seguridad e integridad. “Usan plataformas como mensajería instantánea, redes sociales e incluso juegos online, donde pueden permanecer en el anonimato, a menudo haciéndose pasar por otra persona, por lo general más joven”, señalan los especialistas de la iniciativa Digipadres, que promueve ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas.

Por eso, es importante que papá y mamá aprendan a guiar a sus hijos cuando conozcan amigos en internet. ¿Cómo hacerlo? Aquí te damos algunos consejos:

♦Mantente al tanto de sus actividades online. Conversa con tus niños y pregúntales cuál es la red social que más usan para hablar con sus amigos, qué influencer es su preferido (si es posible, síguelo también para que sepas qué contenido publica) y cuántos amiguitos conoció por internet y quiénes son. Que los menores sientan que te interesan sus cosas, solo no seas exagerado ni invasivo

♦Pasa tiempo de calidad con ellos. El trabajo es absorbente, pero solo necesitas organízarte y hacer actividades con ellos. Salgan al parque, saquen un juego de mesa, dialoguen sobre lo que pasa en el país (dependiendo de su edad). En esas conversaciones incluye el tema de los peligros que trae conocer gente en las redes si no tenemos cuidado.

Sabías que...

Una relación cálida, abierta y confiable permite conversaciones más honestas con los hijos y los alejan de las malas juntas en todo ámbito, incluso el digital.

