Es periodista, piloto y soñadora. Fernanda Kanno sorprendió a medio mundo cuando corrió por primera vez el Dakar. Ya tiene tres participaciones en esta competencia internacional y va por más. A ella nadie le pone límites.

Te propusiste correr el Dakar y lo lograste, ¿cómo haces para conseguir tus metas?

Mucha gente no creía que lo lograría, pero esa fue la oportunidad para demostrarles que se equivocaban. Para cumplir tus metas debes tener un plan, ser ordenado y esforzarte mucho.

¿Qué consejo les darías a las mujeres que quieren lograr sus objetivos?

Que crean en ellas mismas y que hagan las cosas a su propio ritmo. No importa si la gente no cree en ti, lo importante es avanzar.

¿Qué es eso que deseas mucho y no tienes?

Un novio (risas). A veces siento que me falta pareja, pero no es que ande deprimida.

¿Cómo sabes que estás enamorada?

Ya no lo sé. Desde hace muchos años que no me siento ‘templada’. Es más no sé si pueda reconocer el amor, quizá llega y no me doy cuenta.

¿Qué te atrae de un hombre?

Que siempre crezca, que sepa solucionar problemas. Tiene que caerme bien.

¿Cuál es la mejor manera de superar una ruptura sentimental?

Con amor propio.

¿Qué es lo más desafiante de tu vida?

Quiero correr el Dakar con un camión. Y demostrar que las mujeres podemos hacer las mismas cosas que los hombres.

La palabra suficiente no existe cuando hablas de…

Los sueños.

El momento más difícil que has vivido…

La muerte de mi hermana. No hay día que no piense en ella.

¿Cómo te dicen de cariño en tu casa?

Gatita (risas).

En otra vida hubieras sido…

Bailarina profesional.

¿En qué momentos te sientes sexy?

Cuando estoy recién bañada (risas).

Y, ¿fuerte?

Cuando estoy en el desierto llena de arena.

¿Te harías alguna operación?

Claro, me haría la lipo.

La canción que te levanta el ánimo…

‘Este amor no es para cobardes’ de Barrio Calavera.

¿Cuál crees que es tu mayor responsabilidad como mujer?

Seguir viviendo como soy. Recibo mensajes de papás diciéndome que sus hijas les gustan los carros y que les enseñan mi perfil para que vean que sí pueden lograrlo.

¿Eres feliz?

Soy completamente feliz, aun con las cosas malas lo soy. No dejo de hacer las cosas que me gustan y por eso soy feliz.

¿Qué lección está dejándote la pandemia?

Los que estamos con salud, no sabemos lo importante que es, hasta que la perdemos. Y que no necesitamos de otras cosas, para estar más unidos.