Érika Villalobos: ‘En la calle ya no soy Érika, sino ‘Elsa’’

La destacada actriz y ahora protagonista de la telenovela 'Mi Esperanza', Érika Villalobos , ofreció una entrevista a la revista +Mujer de Trome, en la que dio detalles de su matrimonio con el actor Aldo Miyashiro y contó en qué basó su personaje de 'Elsa' en la ficción, con la cual está cosechando popularidad.



Para Villalobos, interpretar a 'Elsa', una mujer que acoge a la hija de su esposo con otra mujer, ha sido un gran reto, como manifestó. "Quizá no he vivido las desgracias de 'Elsa'. De hecho, a su lado me siento afortunada, pero cuando una tiene hijos se aproxima a la pregunta ‘¿qué pasaría si mi familia atraviesa estas dificultades?’. En ese sentido, entendí muy bien al personaje".



Según reveló la ex Torbellino, esta nueva interpretación la ha acercado mucho más al público, pues recibe cartas de las lectoras. "Ellas me cuentan -que al igual que el personaje de Elsa - tienen una pareja que las ha engañado, agredido o un hijo rebelde. Y en la calle ya no soy Érika, soy ‘Elsa’. Me dicen 'una fotito, por favor, señora Elsa'. Mi deber es aceptar".



En esta odisea, Érika dijo sentirse acompañada por su esposo, el conductor de 'La Banda del Chino', Aldo Miyashiro. "Él sabía que el papel de 'Elsa' era para mí y ahora en casa, si bien él también está ocupado, me quita peso. Va al banco, deja el carro en el taller...", indicó Villalobos, quien en marzo próximo cumplirá 14 años de matrimonio.



Al ser consultada sobre qué es más difícil mantener vigente, si una carrera profesional o un matrimonio, respondió que las dos cosas. "Como actriz te puede ir bien alguna vez, pero para mantenerte tienes que ir evaluándote y perfeccionándote. Una relación es más difícil todavía porque estás con una misma persona todo el tiempo. Hay que encontrar la forma de renovarse y no asfixiarse....", declaró con una sonrisa.



Lee la entrevista completa en la revista +Mujer de Trome y mira aquí el detrás de cámaras de la sesión de fotos.

