Solo es cuestión de hablar, no es necesario ser un poeta para que la duda siempre salte cuando nos encontramos con este tipo de palabras y expresiones. De seguro muchas veces te has preguntado, ¿Se escribe en serio o enserio? Primero te aclaramos que ambos términos son correctos, solo debes utilizarlos en los contextos indicados. Cuando usamos la palabra ‘en serio’ estamos empleando una locución adverbial, que indica que estamos haciendo o refiriéndonos a algo cierto, sin engaño o burla. Ejemplos: - ‘Deja de reírte, te estoy hablando en serio’ - ‘¿En serio? ¿sabes lo que vas a hacer? En tanto, enserio -escrito junto- es un vocablo que cuenta con un significado diferente. Se trata de la primera persona singular del verbo enseriar, que -según el diccionario académico- quiere decir poner el semblante del rostro serio, darle a un asunto el aspecto de grave o ponerse serio por un disgusto o por un desagrado. Ejemplos: - ‘Siempre se enseria cuando no le van bien las cosas’. - ‘No deberíamos de enseriar lo que no es’. - ‘Se enserió cuando supo que la había engañado’. Entonces, si quieres usar enserio junto deberás hacerlo refiriéndote al verbo enseriar. Y cuando quieras referirte a que algo es cierto y no es un engaño, entonces debes escribir las palabras por separado: en serio. Recuerda: Enserio - verbo En serio - Adverbio Las formas ‘encerio’ o ‘en cerio’, no son ni correctas ni válidas.