Como monosílabo (palabras que poseen una sola sílaba) el vocablo mas no debería acentuarse. Sin embargo, son varios los significados de la palabra que exigen tilde.

Mas (sin tilde) es una conjunción adversativa. lo que quiere decir que une a dos oraciones (es equivalente a: pero, aunque, sin embargo, no obstante, antes bien).

Ejemplos:

* Me gustaría comprarme esos zapatos, mas no tengo dinero. Equivale a Me gustaría comprarme esos zapatos, pero no tengo dinero.

* Al igual que ‘Jugué, mas no gané’ o ‘Quise contarle toda la verdad, mas no pude’.

Este mas siempre se utiliza tras una coma, un punto, un punto y coma, un paréntesis o una raya.

Reglas. Foto: ¡Stock.

Más (con tilde) tiene muchas más acepciones, siempre referentes a la idea de la suma o la superioridad.

Posee los siguientes valores:

* Es el signo matemático: Escribió el más entre el 4 y el 5.

* Es la marca de suma o adición: Tres más dos son cinco.

* Es un cuantificador:

- Mario es más listo que Javier.

- No queda nada más.

- ¿Me puedes servir más helado?

El vocablo más se acentúa siempre que no actúe como conjunción adversativa.

