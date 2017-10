Estudiantes peruanos obtuvieron medallas de oro en Olimpiada de Matemática [FOTOS] 

Escuela. '¡¡Campeonamos en Argentina!!’ fue lo primero que dijeron Renzo Balcázar (14), Diego Lázaro (16) y Daniel Benavides (15) cuando comenzó esta entrevista. Cada uno de ellos, estudiantes de quinto de secundaria del colegio Saco Oliveros, ganó medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática.



Esa olimpiada se realizó en el país gaucho desde el 18 al 23 de setiembre, dejando bien en alto el nombre del Perú al superar a competidores de 22 países, entre ellos Argentina y algunos europeos como España y Portugal.



¿Qué se siente haber ganado?

Diego: Muy feliz de haber ganado este concurso tan importante.

Daniel: Bien, me gustó mucho participar, ganar y sobre todo conocer Argentina.

Renzo: Contento y aliviado. Me siento más relajado porque estaba muy tenso. Lo más importante es que al final mi resultado fue bueno, obtuve el primer lugar al igual que mis compañeros.



¿El examen fue muy difícil?

Diego: No mucho, estábamos preparados. En mi caso me preparé para este examen dos años y obtuve 36 puntos de 42, que es el máximo.

Daniel: Fueron tres preguntas de puras demostraciones matemáticas, pero lo logramos. Yo conseguí el puntaje de 37 puntos.

Renzo: Estaba nervioso, pero confiaba en todo lo que me había preparado. Al final saqué 39 puntos.



Chicos, mañana es el partido de fútbol de Perú con Argentina, ¿piensan que su triunfo es como un buen augurio?

Diego: No lo sé, pero sí me gustaría que la selección gane, al igual que nosotros lo hicimos.

Daniel: Quizás, pero no lo pensé así, yo solo demostré lo que sabía.

Renzo: No fue suerte, fue producto de mucho esfuerzo y estudio, así que a la selección de fútbol le diría que practique mucho y que confíe en lo que sabe.



¿Les gusta el fútbol?

Diego: No mucho, me gustaría aprender más, pero ahora me dedico a los estudios.

Daniel: A mí sí me gusta, pero no tengo tiempo para practicar fútbol.

Renzo: Yo soy más de series, más que jugar pelota, me gusta ver series de superhéroes.



¿Qué les gustaría estudiar cuando terminen el colegio?

Diego: Ciencias de la Computación en el extranjero.

Daniel: Arquitectura, también en el exterior.

Renzo: Ingeniería Electrónica en una universidad de los Estados Unidos. (Pilar Cuya)

