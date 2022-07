La extorsión telefónica es un delito que obliga a una persona, a través de la intimidación o con sospechosa información, a dar dinero. Según César Ortiz, presidente de la Asociación Pro-Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), este delito se ha multiplicado a raíz de la pandemia. Por ello, debemos seguir algunas pautas para prevenir este crimen.

“Para comenzar, jamás debemos contestar llamadas de números desconocidos” , indica el experto. “Si me están diciendo que mi hijo o nieto está en problemas, no hay que creer, no hay que ser ingenuo ante la coyuntura de delincuencia en la que vivimos” , señala.

Por otro lado, si te llaman para informarte que ganaste un premio o que debes depositar dinero en una cuenta bancaria para obtener algún beneficio, se recomienda no hacerlo. En general, se aconseja darle la menor información a personas que no conoces. “Tener un número o una palabra secreta, que solo la conozca la familia inmediata, podría salvarlos de confundirse” , agrega.

Para el especialista, es importante que recordemos que mientras más ignoremos estas llamadas, habrá más oportunidad de que los delincuentes dejen de insistir.

Sabías que... La mayoría de llamadas extorsivas en el Perú vienen de distintos penales y de los mismos presos, según la asociación Aprosec.

