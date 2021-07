Aunque parezca irónico, en esta sociedad, que ahora está más comunicada que nunca debido al Internet y a las redes sociales, se está perdiendo el uso de las palabras mágicas ‘gracias’ y ‘por favor’. Cada vez se escuchan menos y eso se debe a que los adultos están olvidando mencionarlas e inculcarlas en sus pequeños.

Muchos argumentan que las palabras ‘gracias’ y ‘por favor’ ya están sobreentendidas en el contexto, pero eso no es así. Siempre deben mencionarse, pues de esa forma se fortalecen los lazos de cortesía y respeto hacia los demás. ¿Cómo fomentarlas? El psicoterapeuta José Baldeón señala que los niños aprenden mejor con el ejemplo, por eso es necesario que siempre incluyas el ‘gracias’ y ‘por favor’ en tu vocabulario. “La idea no es estar como un robot repitiendo una y otra vez estas palabras, sino ser lo más natural posible para que el pequeño, por sí solo, empiece a decirlas”, agrega el especialista.

COMO JUGANDO

No hay una edad exacta para inculcarlas. Si tu niño tiene dos añitos, después de alcanzarle su juguete preferido dile ‘¿qué se dice?’. Si no te responde, hazlo tú (‘se dice gracias, Pepito’). Puede que las siguientes veces responda con voz bajita y con el ceño fruncido, pero poco a poco se irá acostumbrando.

PACIENCIA

Si las primeras veces se olvida y no dice nada, no grites o digas ‘es el colmo contigo, hasta ahora no aprendes’. Ten paciencia y mira otras opciones de aprendizaje, como los juegos y canciones. Si pese a todo se rehúsa a decirlas, quítale ciertos privilegios como las salidas al parque.

Siempre decir gracias.

Saludo y despedida

’Hola’ y ‘adiós’ son palabras de cortesía que forman parte de la comunicación más básica entre las personas. Por eso, si quieres que tu hijo se convierta en un hombre responsable y respetuoso, dile que cada vez que entre a un lugar, salude y, al salir, se despida. No tiene que dar besos o abrazos, basta con decir ‘buenos días’, ‘buenas tardes’ y ‘hasta luego’.