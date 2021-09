Los niños tienen una gran imaginación, sin embargo, esta necesita ser alimentada con la lectura que los ayuda a potenciar su creatividad, mejorar su comprensión lectora, desarrollar su expresión oral y su nivel de concentración.

Por eso, la Feria del Libro Ricardo Palma, en su edición 42, nos trae una magnifica lista de libros infantiles, que usted podrán encontrar hasta el 13 de setiembre en el parque Kennedy de Miraflores, para los pequeños de la casa y de esta manera incrementar su amor por los libros.

A continuación, te recomendamos algunos títulos que debes adquirir si asistes a este evento cultural.

Un gran cambio, de Micaela Plaza

Hubo ocasiones en las que, de pronto, alguien prendía su micrófono en mitad de una explicación para preguntar si al final podía contarme un secreto. Me encantan esos secretos, son superinteresantes… Me encantaría contarles todo lo que me dijeron, pero no puedo, porque, como saben, los maestros somos los mejores guardadores de secretos del mundo.

Rodillas Sucias, de Jorge Eslava

Este libro reúne seis relatos de juegos, llenos de travesura e inventiva, que se disfrutaban en las calles y los caminos de nuestro país. Hoy los presentamos con el afán de recuperar aquella memoria y motivar una sana desobediencia en nuestra sociedad, cada vez más agobiada por tecnicismos y desatenta a una valiosa tradición. Volvamos a lo mejor de la infancia, al placer de jugar con la potencia transformadora del cuerpo y de la imaginación. Con estas páginas y en las circunstancias que vivimos, buscamos dignificar nuestro bicentenario

Animales peruanos para jugar y colorear, de Loreto Salinas y Micaela Chirif

Tomando como punto de partida las imágenes para colorear de un variado conjunto de animales, este libro construye un espacio de juego. En él, a través de preguntas e indicaciones, el lector es invitado a participar activamente como coautor, y a disfrutar de una manera singular de su encuentro con la fauna peruana.

Libros infantiles (Foto: Feria del Libro Ricardo Palma)

¿Te cuento un cuento? Tomo 5 De superhéroes de verdad, de Jean Falvy Bockos

Atención, este no es tu típico libro de superhéroes. No al menos de aquellos de antifaz y capa, o que lanzan rayos o tienen superfuerza y que desafían todas las leyes de la física. No, estos superhéroes, aunque no lo creas, existen. Son tan reales como tú o como yo y posiblemente están alrededor tuyo o apenas cruzando la calle; o incluso dentro de tu cuerpo. Algunos son personas de carne y hueso; ¡otros no tienen ni carne ni huesos! Pero todos tienen algo en común: luchan batallas a diario para salvar vidas y hacen del mundo un lugar mejor. Son… ¡superhéroes de verdad!

El vuelo de Galo, de Adriana Kouri

Una historia que difícilmente olvidarás. Galo y Luca son dos orugas amigas que viven en el bosque. Cuando cambian de orugas a mariposas, ambos experimentarán algo muy especial. Así comienza la aventura comienza, donde la comprensión, la tolerancia y la verdadera amistad se hacen evidentes.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 peruanas extraordinarias

La publicación del primer volumen de esta serie maravilló a todo el mundo, y le mostró a las Niñas Rebeldes de todo el planeta que no hay fronteras ni límites para que cumplan sus sueños y sean lo que quieren ser. Y, para que siga la rebeldía, hemos preparado para ellas esta edición con la historia de cien peruanas extraordinarias. Junto con un grupo de talentosas ilustradoras, investigadoras, escritoras y editoras, también peruanas, reunimos a mujeres de todas las épocas y profesiones para rendir homenaje al gran legado de rebeldes que ha levantado la voz y ha probado que otro mundo es posible: deportistas, escritoras, empresarias, artistas, heroínas, educadoras, chefs, ingenieras, activistas, astrónomas, y muchas más.

Libros infantiles (Foto: Feria del Libro de Ricardo Palma)

Radha vuela alto, Sheela Sharma

Radha vuela alto trata sobre el bullying escolar, pero también sobre cómo hay amigos que alzan su voz para defender al más vulnerable. Trata sobre la amistad, la aceptación, el esfuerzo y el perdón. Un cuento que sin duda dejará huella en el niño que lo lee, y que además le encantará porque conocerá sobre las interesantes aves peruanas que tenemos en el Perú.

Mi mente es un jardín de ideas, de Alejandra Martins

Si tuvieras un jardín basado en tus pensamientos al día de hoy… ¿cómo sería? ¿Y cómo quisieras que sea? Este libro es una maravillosa invitación a jugar con tu creatividad y empujarte a ir más allá de tus propios límites. A permitirte aceptar que ya tienes el poder dentro de ti para diseñar y vivir la vida de tus sueños; aquí, y ahora mismo. La gran pregunta es: ¿Te embarcas en la aventura?

