Con el sueño de forjarse un futuro mejor en la capital, Luz Suy Suy Carrasco (50) dejó su natal Ferreñafe, en Lambayeque. Diez años después, esta ama de casa, emprendedora y entusiasta, siente que sus mayores deseos están cumplidos: abrió su ‘Bodega Suy Suy’, en Surquillo, y se casó con un buen hombre. Pero -afirma- aún tiene fijadas más metas en su lista.

“A mí siempre me gustaron las ventas, incluso en mi tierra tenía un pequeño negocio, por eso decidí venir a la capital para trabajar y salir adelante. Trabajé en el rubro de abarrotes y fue como mi centro de estudios. Eso me sirvió para abrir mi bodega”, rememora.

Recuerda que compró dos andamios y un mostrador. Ahora, gracias a las capacitaciones periódicas que recibe, logró ampliar su negocio, surtirlo y sobre todo ganarse la confianza y fidelidad de sus clientes.

“Cuando comencé con la bodega estaba perdida, pero recibí charlas en la Escuela de Negocios de Inca Kola y eso me dio el empujón para seguir. Estoy muy agradecida porque me enseñaron desde tener una lista de ingresos y egresos hasta cómo exhibir mis productos para que se vendan”, revela orgullosa la dueña.

Para esta bodeguera su negocio es su principal sustento. Ella trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y, según dice, su sacrificio vale la pena porque logra mandar dinerito a sus padres en Chiclayo, ayuda a su esposo con los gastos de la casa, y, además, tiene muchas metas que poco a poco irá cumpliendo.

“No me quedaré con los brazos cruzados. Gracias a Dios me va bien, pero mi meta es comprarme mi casa, tener más tiendas y continuar creciendo, y para eso me seguiré capacitando”, sentencia.

TIP

Es importante que establezcas y respetes tu horario de desayuno, almuerzo y cena para que cuides tu salud y puedas seguir atendiendo bien tu negocio. ¡No te descuides!

¿CÓMO ABRIR UNA BODEGA?

1. Encuentra el local e investiga el entorno.

2. Analiza qué tipos de clientes hay en la zona y cuáles son sus principales necesidades.

3. Realiza los trámites (licencias de funcionamiento, carné de sanidad) necesarios para abrir tu negocio y no tener problemas en el futuro.

4. Fíjate bien cuánto dinero necesitas para decorar el establecimiento y comprar la mercadería inicial.

5. Ten en cuenta los gastos de alquiler del local y de los servicios básicos (luz, agua, teléfono).

