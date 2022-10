El maquillaje es el complemento ideal para muchos looks, y a puertas de Halloween, esto no es una excepción. Si bien los disfraces son una pieza clave en la construcción de personajes terroríficos, el maquillaje puede elevar el resultado final e incluso puede ser una excelente opción para lucir increíble si no usarás un disfraz elaborado. A propósito de esta celebración, Natura Faces ha lanzado una colección exclusiva con productos sustentables que serán ideales para construir looks para esta fecha.

A continuación, Alejandro Álvarez, maquillador oficial de Natura , comparte el paso a paso para recrear dos looks terroríficos.

Payaso maléfico

Rostro: con una esponja o pincel, aplica en todo el rostro la base líquida mate para uniformizar el tono de tu piel.

Ojos: aplica el lápiz Kajal negro de Faces realizando una línea en el párpado móvil y con la punta del pincel difumina el producto. Para lograr una mirada aún más tenebrosa, define el delineado aplicando el producto desde el lagrimal hasta el final del párpado. Luego, para darle un aspecto más terrorífico, aplica labial (puede ser hidra vermelho 145) sobre el delineado y el párpado inferior. Por último, asegúrate de difuminar el producto con un pincel y aplica la máscara de pestañas.

Labios: delinea tu boca con lápiz labial del mismo color que usaste para los ojos, extiende el delineado desde la comisura, atravesando el rostro hacia arriba de las cejas. Repite el proceso en el otro lado del rostro. Rellena los labios con el labial y finaliza el look realizando un punto con el labial y difuminándolo.

Catrina glamurosa

Rostro: es muy importante iniciar con una piel uniforme, para ello, aplica la base líquida mate.

Ojos: delinea tus ojos realizando una línea en el párpado inferior y otra en el párpado superior, pegada a las pestañas. Extiende la línea a los extremos y después traza una línea arriba del cuenco del ojo y únela con los extremos para difuminarlo. Luego, usa el gel glitter de Faces sobre el párpado móvil. Termina usando una máscara de pestañas.

Nariz: con un delineador líquido traza un corazón invertido y alargado alrededor de la nariz, y luego rellena la forma con los brillos del Gel Glitter de Faces.

Boca: simula dientes, alrededor de la boca, empleando el lápiz Kajal. Luego, con el delineador líquido negro traza una gota que comience en cada extremo de los labios y extiéndela alrededor del rostro. Para pintarla, utiliza el delineador Kajal. Termina, aplicando el gel glitter sobre las partes blancas de los dientes.

TALLER DE MAQUILLAJE

Natura realizará una edición especial de Live Shopping: Trick & Tips, donde Natalia de La Flor, generadora de contenido, junto a Melissa Gustavson, makeup artist, darán a conocer divertidas maneras para maquillarse en Halloween. Las personas que se conecten este miércoles 26 de octubre a las 8 p.m. al Instagram oficial de Natalia podrán acceder a descuentos exclusivos de hasta 50%.

