Historias de amor: "Me dejó por un venezolano"

RAFAEL (40).- Buenos días, doctora Carmen , hace algunos años conocí a una madre soltera en el tren eléctrico. Siempre coincidíamos y nos hicimos amigos, hasta que iniciamos una relación. Sus dos hijas me decían papá y yo me sentía feliz. Sin embargo, todo cambió cuando ella me confesó que se había enamorado de un venezolano que entró a trabajar con ella en la empresa. En palabras simples, me dejó para irse con él. Yo no la detuve. Mi intención ahora es salir con una mujer independiente y hogareña. La interesada puede llamarme a mi celular: 912-826-506 .



Mira hijito:

En el corazón no se manda y sé que tú lo sabes bien porque aceptaste, aunque con mucho dolor, la decisión que tu pareja tomó. Guarda como un bonito recuerdo el vínculo que llegaste a tener con las niñas y sigue adelante. En el camino encontrarás a la mujer con la cual formes una familia. Suerte.