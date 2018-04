Historias de amor: “Mis relaciones fueron un fracaso”

MATHIAS (35).- Estimada doctora Carmen, agradezco infinitamente que haya publicado mi carta, porque creo que a través de su columna lograré encontrar el amor. Le cuento, soy un joven sencillo y trabajador, pero hace mucho tiempo estoy solo. Mis anteriores relaciones fueron un rotundo fracaso, me rompieron el corazón y ahora he decidido dejar de lado todo mal recuerdo para poder encontrar a la mujer soñada. Me gustaría conocer a una dama madura, entre 40 años a más, el físico para mí no es importante, pero eso sí, que sea cariñosa y de buenos sentimientos. Las interesadas me pueden escribir al email: mathosx35@gmail.com.

Mira hijito : Me gusta tu actitud, es bueno que hayas dejado atrás y, sobre todo, superado los malos momentos amorosos. Es importante que tengas claro qué deseas para tu corazón, pero recuerda que debes ir con calma para que seas capaz de vivir una linda historia de amor. Suerte.

* Cartas: Jr. Santa Rosa 247, séptimo piso, Lima 1. * Mail: doctoracarmen01@trome.com

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.