Historias de amor: "el tiempo pasa y sigo solo" 

IVÁN (40).- Buenos días, doctora Carmen , me animé a enviar esta carta porque hace más de un año mi corazón no tiene dueña. Pensé que en cualquier momento aparecería la mujer indicada con la cual podría formar un hogar, pero el tiempo pasa y hasta ahora no veo señales de ella. La verdad es que la espera me está estresando un poco. Quisiera conocer a una dama trabajadora, dulce, de entre 25 y 35 años de edad, para iniciar una relación estable y tener hijos. La interesada puede llamarme al 932-701-524.



Mira hijito:

Ten paciencia, algunas veces el verdadero amor tarda en llegar, pero hay muchas damas solas que estarían encantadas de conocerte. Cuando llegue a tu vida demuestra que eres un caballero que tiene toda la buena intención de formar una relación estable. Da lo mejor de ti. Suerte.