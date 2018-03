Historias de amor: "Pido una relación seria"

CHRISTIAN (30).- Buenos días doctora Carmen, agradezco por adelantado los consejos que pueda darme. Estoy empezando a creer que no tengo suerte en el amor, llevo más de tres años solo y eso me preocupa como no se imagina. He conocido chicas, pero ninguna ha querido tener una relación seria conmigo. Me considero una persona directa, sincera y detallista. Tengo mis valores y principios bien cimentados. Yo no podría jugar con los sentimientos de una mujer. Si alguna señorita está interesada en amistad, puede llamarme a mi celular: 987-298-159.



Mira hijito:



No te angusties demasiado por no tener pareja. La mujer de tus sueños llegará en cualquier momento, quién sabe y está leyendo esta carta. Mientras esperas esa llamada, medita sobre tus relaciones pasadas y piensa en todo lo bueno que tienes para ofrecerle a esa persona. Suerte.