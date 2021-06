Imitadora de ‘Carmencita Lara’ tiene 10 años y es campeona de marinera norteña.

Luhana Ramos Azenjo es lo que coloquialmente llamamos una ‘viejita’. Esta pequeña de tan solo 10 años no solo derrocha talento, sino también picardía y convicción, y además es muy propia y suelta al hablar. Gracias a todas sus cualidades, ella brilló en la televisión con su imitación de Carmencita Lara. Conozcamos un poco más de esta vecina de Los Olivos.

Luhana, ¿cómo te animaste a imitar a Carmencita Lara?

Yo la imito desde los 7 años. Escuchaba la radio y sus canciones me parecen hermosas.

¿Quién en tu casa la escuchaba?

Mi mamá y yo.

¿Quién te animó a ir a ‘Yo soy kids’?

Ay, yo solita. Siempre veía en la tele y sabía que podía hacer una buena presentación. Y lo hice, estuve como intocable varias semanas. Fue todo un reto para mí.

¿Qué te gusta de Carmencita Lara?

Sus interpretaciones, también sus canciones de tristeza, desamor y cuando les canta a los cholos mentirosos.

¿Y cómo haces para imitarla en ese tipo de canciones, si eres bien pequeña?

Bueno, es que yo me imagino la letra de la canción y lo que puede sentir esa persona. Siento una cosa dentro de mí que me hace cantar con pasión.

¿Qué fue lo más difícil de copiar de la cantante?

Te cuento que, como Carmencita es una adulta mayor, me costó imitar su postura media agachadita, porque es viejita. Pero practiqué y lo logré. Sé que ella está muy orgullosa de mí y me mira desde el cielo.

¿Qué te dicen tus amigos?

Uy, me felicitan. Me dicen: “ahí está Carmencita Lara”. Además, mis profesores me apoyan mucho.

¿Y tu familia?

Mi mamá me apoya mucho, ella está de aquí para allá conmigo, a fin de que cumpla mis sueños. Y mi papá, cuando está libre del trabajo, también me apoya mucho.

Además de ser imitadora, ¿qué otros talentos tienes?

He ganado cuatro concursos de marinera norteña, también toco el violín, el piano y estoy aprendiendo a tocar guitarra. Ah, también sé leer música.

¡Wao! Haces muchas cosas, ¿no te cansas?

Claro que no, porque yo amo ser artista. También canto y todo para mí es divertido.

¿Actualmente estás llevando clases?

Sí, quiero aprovechar en agradecer a mis maestros y a la directora de la Escuela WAM, que me apoyan y me enseñan mucho. Tengo clases de canto, de guitarra y todo.

¿Ya tienes claro qué quieres ser de grande?

Sí, quiero ser una artista completa.

¿Dónde te pueden encontrar tus seguidores?

Todas las personas que quieren saber más de mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube, como Luhana Sofía y también como ‘Yo soy Carmencita Lara’.