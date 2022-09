Al hablar de inteligencia emocional entendemos que es reconocer nuestros sentimientos, los de los demás y comprenderlos. Pero también sabemos que la adolescencia es una de las etapas más complicadas del ser humano. Es un carrusel de emociones, donde los chicos no se identifican como niños, pero tampoco como adultos. Tienen las hormonas a flor de piel, y en lo último en que piensan es en entender las emociones de sus pares.

“La inteligencia emocional es muy importante, sobre todo en los adolescentes, porque te ayuda a enfrentar conflictos, controlar impulsos y abrazar los sentimientos”, comenta el psicólogo Ítalo Arrúe, experto en relaciones sociales.

El especialista nos da cuatro tips para que puedas aplicarlos con tu hijo adolescente:

1. Solo siéntate y pregúntale cómo está

Al escuchar sus propias emociones, irá entendiéndolas. Si no quiere hablar, no lo presiones, pero jamás dejes de intentar. Él tiene que saber que siempre estarás ahí. No importa el día o la hora, siempre estarás ahí.

2. Meditación guiada y mindfulness

Hoy en día existen miles de videos gratuitos en Youtube de meditación y mindfulness que los ayudarán a relajarse. Eso sí, no le digas que es para él. Dile que estás muy estresado y pídele que te ayude.

3. Fomenta las reuniones con sus amigos

Un adolescente que interactúa con otros chicos desarrolla más rápido su inteligencia emocional. No aplaudas cuando decida quedarse encerrado estudiando, al contrario, motívalo a salir y trabajar en grupo.

4. Personajes de películas

Si están viendo una película juntos, comenta sobre la reacción de los personajes y pregúntale su opinión. Ríete, búrlate y tómalo como un juego. No lo juzgues. Piensa que dentro de esas respuestas puede haber algo que no sabe cómo decirte.

DATITO

El mindfulness es una técnica que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad porque nos lleva a un estado de calma, serenidad y claridad mental, reduciendo los niveles de cortisol.

Actualmente es muy usada en terapias de relajación, sobre todo con niños y adolescentes.

TE VA A INTERESAR:

Tips para evitar accidentes durante la regla ¡Toma nota!

Hábitos de belleza que afectan tu salud

Ansiedad: ¿Qué es y cómo tratarla?