A la animadora infantil Alicia Ayquipa (30) no le importa subir empinados cerros con tal de regalarle alegría a los pequeños. Dice que su voluntad es más grande que cualquier cosa y la sonrisa de un niño, todo lo vale.



La joven de San Juan de Lurigancho ( Lima Este), más conocida en el mundo de los niños como ‘Cristal’, ama vestir de colores, maquillarse y crear un mundo de ilusión a los niños en los comedores populares y asentamientos humanos.



“El show que realizo tiene un costo, pero en varias ocasiones no he tenido problemas en ir gratis a un evento sobre los cerros. En esos casos, no importa cuánto se camina para llegar. Yo llego con mi elenco y jalando mis parlantes. La euforia de los niños es el mejor regalo que nos llevamos al finalizar la jornada”, comenta esta joven de Lima Este.



El trabajo de Alicia, con música, baile, mensajes positivos y aleccionadores, se convierten en una huella imborrable para los pequeños. “Muchas señoras de los comedores populares ya me conocen y contactan, especialmente para fechas puntuales como Navidad, Año Nuevo y Día del Niño. Me piden que las apoye y cómo voy a negarme”, manifiesta la animadora infantil de Lima Este. (Samantha Aguilar)

