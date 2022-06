Una red de contactos está conformada por nuestro entorno más cercano, por ejemplo, nuestras amistades, compañeros de estudios o de trabajo, profesores o familiares, con el que podremos contar para acceder a más oportunidades laborales, académicas o de negocio. Es decir, son personas que mantienen un buen concepto de nosotros y de nuestro profesionalismo, razón por la que nos tendrán presentes cada vez que necesiten o conozcan de alguna oportunidad.

Esta red se convierte en la herramienta más importante para estar al tanto de información valiosa acerca de nuestra carrera y de ofertas de empleo, sobre todo las que no son públicas. Por eso, Patricia Farfán, especialista en Gestión del Bienestar del Beneficiario del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (Pronabec) del Ministerio de Educación, nos brinda las claves para construir y mantener una red de contactos.

1. Prepara tu presentación personal

Este discurso, también conocido como elevator pitch, se caracteriza por ser claro, conciso y breve. Su objetivo es maximizar tu marca personal y para ello necesitas saber quién eres y qué es lo que quieres transmitir. Así, podrás persuadir al receptor del mensaje de que eres una persona en la que podrá confiar de manera profesional. Su duración no debe exceder el minuto.

2. Asiste a eventos relacionados a tu carrera

Pueden ser congresos, exposiciones, reuniones, ferias de productos, entre otros, que se desarrollen de manera virtual o presencial, donde sepas que habrá personas con las que quieras relacionarte. La asistencia a estos eventos debe ser periódica y es importante ser puntual.

3. No hables solo de ti mismo

Demostrar conocimiento e interés por las experiencias de los demás es un excelente recurso para despertar simpatía y lograr la atención de otra persona. Por eso, es importante que siempre escuches lo que tienen que decir los demás y preguntarte qué puedes ofrecerles o cómo podrías ayudarlos.

4. Sé recíproco, colaborativo y honesto

En una red es importante la reciprocidad, es decir, no solo utilizar la información, si no también ser fuente de información para tus contactos. Es muy importante fomentar la ayuda mutua, ya que en este espacio se comparten conocimientos y experiencias. Otras características claves son la asertividad, para evitar confrontaciones con tu red, y la honestidad, por ejemplo, cuando no podrás presentarte a algunas convocatorias laborales.

5. Usa LinkedIn

A diferencia de redes como Facebook o Instagram, LinkedIn es utilizada para compartir nuestro perfil profesional y CV a otros profesionales. Regístrate, completa tus datos y también incluye una foto que transmita a qué te dedicas. Luego, agrega a personas que conozcas, como compañeros o profesores. Participa activamente, comparte información y suscríbete a grupos. Recuerda que esta plataforma cuenta con la función de “Bolsa de trabajo”, por lo que también podrás utilizar esta opción para buscar ofertas laborales de tu interés.

6. Aprovecha todas las redes sociales

Es importante que actualices tu información profesional con los datos de tu formación y experiencia profesional en todas tus redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, para que así tus contactos puedan saber más de ti y comentarte de oportunidades laborales. También puedes usar las redes sociales como un método para enterarte cada vez que una empresa de tu interés esté en búsqueda de nuevos colaboradores.

7. Únete a grupos

Puedes unirte a voluntariados relacionados a tu carrera, donde deberás demostrar tu buen desempeño, ya que ahí encontrarás a otras personas que compartan tus intereses, y más adelante podrían darte a conocer algunas posibles ofertas de empleo. A través de las redes sociales, también puedes unirte a grupos en los que se comparta información de tu carrera. No olvides participar activamente y conversar con los demás miembros.

DATITO

Patricia Farfán también nos recuerda que el Pronabec ha puesto a disposición de los empleadores del país la plataforma ExpoTalentos https://expotalentos.pronabec.gob.pe. En este espacio podrán revisar de forma gratuita los CV de más de 16 000 talentos como Beca 18 y Beca Permanencia, que han egresado o están próximos a concluir sus estudios superiores y que están en búsqueda de oportunidades laborales.

