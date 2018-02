Karen Dejo se alista para llevar a su hija por primera vez al colegio

A pocos días de iniciarse el año escolar, Karen Dejo no puede sentirse más orgullosa ya que su hija Mia irá por primera vez al colegio. La guapa morocha le concedió una entrevista a la revista +Mujer de Trome, donde adelanta lo que será el inicio de clases de su primogénita.



La integrante de Esto es Guerra contó que ha hablado con muchos padres de familia para ayudar a su pequeña en esta nueva etapa de su vida. "Me han dicho que en primaria los niños empiezan a conocer la exigencia, a diferencia del nido. Por eso, la vengo preparando desde hace tiempo con profesores particulares. Este verano también ha llevado sus talleres de divertinúmeros y natación", mencionó.



Karen Dejo no se parece en nada a una mamá relajada. "Mi hija es bien independiente y muy sociable, pero también trato de que tenga carácter para que se sepa defender en la calle. Así como me preocupo por mi cuerpo y lucir saludable, estoy muy pendiente de ella. Yo no espero, como mamá reacciono rápido", indicó.



Mira la sesión de fotos de Karen Dejo y lee la entrevista completa en la última edición de la revista +Mujer de Trome.



Karen Dejo y su hijita Mia en plena sesión de fotos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.