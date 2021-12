Existen diversas creencias acerca de la cerveza que muchas personas siguen creyendo y que si bien son inofensivas pueden afectar su experiencia al degustar esta bebida reconocida por maridar con todo tipo de comidas, en especial con la criolla. La cerveza es mucho más que sus mitos.

Por eso, junto a Walter Pröetzel, maestro cervecero formado en Alemania y capacitador en la empresa Backus, en una entrevista para el grupo El Comercio, repasamos algunos mitos sobre la cerveza y aclaramos las dudas para el beneficios de nuestra experiencia cervecera.

1. La cerveza engorda

Falso. “Tenemos que partir que la cerveza es un producto natural y como cualquier alimento tiene kilocalorías. Una cerveza personal tiene 143 kilocalorías y es muy bajo. Lo único que debes tener es un buen régimen alimenticio. La cerveza no engorda definitivamente”.

2. No se debe servir con espuma

Falso. “Si tomas una cerveza directamente de una botella y esa misma cerveza te la sirves en un vaso o copa aprenderás que la cerveza se disfruta mejor en un vaso o copa porque logras una decarbonatación natural, es una técnica de servido que debe formar espuma de tres aproximadamente centímetros. Tenemos que servir la cerveza con espuma, es parte de la cerveza”.

3. La cerveza solo se toma fría o helada.

Falso. “Si ponemos diversos estilos de cerveza a tres grados centígrados no podríamos percibir las diferencia. Hay recomendaciones para disfrutar las cervezas, por ejemplo la de tipo Ale es entre 10 y 14 grados, una scout entre 12 y 14 grados. No siempre se toma una cerveza helada porque no podrías reconocer las bondades, aromas y texturas de las cervezas. Pero sí es cierto que la cerveza tipo lager (cervezas comerciales) se toma a temperaturas menores a la del tipo Ale”.

4. Las cervezas oscuras tienen más alcohol

Falso. “No siempre, depende de la receta de la cerveza. Existen los estilos de cerveza, dentro del mundo del tipo lager, hay la dark lager como comprenderás lo único es que le estamos agregando diferentes tipos de malta que le darán color oscuro, no obstante, sigue siendo una cerveza de tipo lager. Entonces, no necesariamente los colores definen (el nivel de alcohol)”.

5. El Perú no es un país cervecero

Falso. “El Perú sí es un país cervecero por varios motivos. Tenemos más de 170 años elaborando cerveza en el Perú. La primera cerveza que se elaboró en el Perú data de 1869, la primera cerveza que ganó un premio en el Perú data de 1878 para tener una idea de la calidad de cerveza que tenemos. Además, hemos ganado diversos premios internacionalmente no solo cervecerías grandes y también las pequeñas. Como sector cervecero nuestras cervezas son muy apreciadas a nivel nacional e internacional. Perú no solamente es un destino turístico y gastronómico sino cervecero. Hoy en el Perú tenemos la opción de crear tours cerveceros en Cusco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Huaraz”.

Proetzel tiene más de tres décadas de experiencia en el mundo de la cerveza (Foto: Anthony Niño)

Walter Pröetzel nos aconseja que para disfrutar la cerveza al máximo tenemos que beber con buena compañía, en un buen momento, el consumo responsable y un sorbo a la vez.

“Muchos piensan que la cerveza solo tiene alcohol y es refrescante, pero la cerveza te ofrece una variedad interesante de tipos, estilos, descriptores, opciones de maridaje y sin número de opciones para disfrutarla, pero con un consumo responsable, mi lema es: ‘buenos momentos, buenas compañías, consumo responsable’”, aseguró el maestro cervecero.

“BEBER ALCOHOL EN EXCESO ES DAÑINO PARA LA SALUD”.

