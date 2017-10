Provistos de guantes, botines y mascarillas, y cargando sus enormes costales, trabajan los miembros de la Asociación de Recicladores de Manchay, en Pachacámac. Ellos recolectan entre los desperdicios, materiales como plástico, papel, fierro y lata, que luego venden en grandes cantidades a distintas empresas.



La asociación ubicada en Lima Sur, que lleva tres años de arduo trabajo en la zona de Manchay y está presidida por Gregorio Soto, agrupa a 32 recolectores, muchos de ellos informales antes de sumarse al equipo.



Señor Soto, ¿hace cuántos años es reciclador?

Reciclo desde el 2005, cuando me despidieron de una empresa exportadora de plástico. Recuerdo que no conseguía trabajo y me vi en la necesidad de reciclar en la calle.



¿Cómo fue salir a buscar en los tachos de basura?

Muy duro. Me costó mucho, pero debía hacerlo porque tenía que alimentar a mi familia.



¿Qué es lo más difícil de este trabajo?

Cuando tienes un empleo recibes un sueldo a fin de mes, pero en el reciclaje callejero no sabes cuánto ganarás.



recicladores Cuenta que una vez encontraron dinero dentro de los residuos. Trome

¿Y cuánto gana en promedio un reciclador en la asociación?

Hay tres niveles: los que recolectan en costalitos, pueden ganar aproximadamente 300 soles al mes. Los de moto o triciclo, obtienen en promedio un sueldo mínimo y los que trabajamos en el centro de acopio, podemos recibir 850 soles.



¿Cuántas horas deben trabajar para lograr esas ganancias?

Se sale a recolectar a las 4 de la mañana hasta antes de las 9 de la noche.



Ustedes son recicladores formales...

Pertenecemos a la Asociación de Recicladores de Manchay y hemos sido capacitados y contamos con el apoyo de empresas como Ciudad Saludable, San Miguel Industrias y la Municipalidad de Pachacámac.



¿Cuántos son?

Somos 32 asociados.



¿Alguna vez se han encontrado algo valioso?

Dinero. En el mes de diciembre estábamos clasificando los papeles y nos encontramos 150 soles. Como no sabíamos quién era el dueño, compramos panetones para los asociados (risas).



También veo a mujeres mayores ¿cómo llegan ellas?

Por necesidad. Ellas seleccionan los residuos. También recolectan plásticos u otros residuos en sus casas y nosotros los recogemos.



Algunas personas ven con malos ojos a los recicladores, ¿por qué?

Es que los informales abren las bolsas de la basura, sacan lo que les interesa y se van. Dejan los desperdicios desparramados complicando el trabajo de los limpiadores municipales. Eso nos perjudica a nosotros.



¿Por qué considera que es importante el trabajo de un reciclador?

Nosotros cumplimos una labor social, con este trabajo cuidamos el medio ambiente y ayudamos a reducir la cantidad de basura que se lleva a los rellenos sanitarios.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.