Lima Sur: Villa El Salvador coronó como reina a joven con discapacidad

Así como el último domingo se coronó a Romina Lozano como la Miss Perú 2017, un certamen similar se vivió en Villa El Salvador. Esta vez la ganadora fue Jackeline Santillán Vásquez (20) poseedora de una belleza muy especial, que ganó la corona de Miss Omaped (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad) de Lima Sur.

El evento reunió a señoritas con habilidades especiales de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Villa María del Triunfo, y se realizó el último martes 25 de octubre. La coronación le ha regalado el mejor momento de su vida a esta joven con discapacidad.



¿Jackeline, cómo te sientes con la corona?

Muy feliz porque soy una reina.



Cuéntame, ¿cómo te enteraste del evento?

Mi amiga Jimena me dijo que había un casting y le pedí a mi mamá que me lleve.



¿Qué te enseñaron en el concurso?

A bailar, modelar y sonreír así (muestra los dientes y saluda con la mano).



¿Qué te gusta bailar?

Merengue. Esa canción que dice ‘mira esa morena como mueve la cintura, a la derecha, a la izquierda...’.



¿Cómo te sentiste cuando dijeron tu nombre y te pusieron la corona?

Emocionada. Me puse feliz.



¿Qué dijeron tus amigos?

Me abrazaron y me dijeron ‘felicidades’.



Su madre, Melissa Vásquez, ha sido el gran apoyo de la joven Jackeline.

¿Qué otras actividades realizas?

Juego vóley con mis amigas y mi mamá.



Te gusta el vóley, ¿cómo quién te gustaría jugar?

Veo todos los partidos. Yo quiero jugar como Ángela (Leiva).



Señora Melissa Vásquez (48) (mamá de Jackeline), ¿para usted también fue emocionante que su hija ganara el concurso?

Sí, yo grité fuerte su nombre y repetía: ‘es mi hija’, ‘es mi hija’.



Si no ganaba, ¿cómo iba a consolar a su pequeña?

Yo veía como ella miraba videos de modelaje y practicaba, dentro de mí decía “mi hija va a ganar”. Ella se lo merece porque ha sufrido tanto.



¿A qué se refiere?

Mi hija es muy sensible y hay niños que son un poco crueles con ella, la insultan y la hacen llorar. Eso me parte el corazón.



¿Cómo está su hija luego de ser coronada?

Ella y yo estamos felices. Siempre ha sido mi reina, pero ahora también lo ha sido de otras personas, una simple corona la ha hecho muy feliz.



¿Cuál es la discapacidad de Jackeline?

Le han diagnosticado Síndrome de Williams (malformación cardíaca) y retraso psicomotor. Ella ha tenido cinco operaciones porque nació con malformaciones, pero yo he hecho de todo para que se sienta bien.



¿Su hija llegó a ir al colegio?

Ella tiene 20 años, pero con la mentalidad de una niña de 8. Solo asistió hasta el segundo grado de primaria.



