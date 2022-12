Casi siempre los fines de año están dedicados a artículos sobre cómo pasar una Navidad saludable, comiendo sano y tips sobre una buena mesa navideña.

“Hartos de los buenos consejos además de cómo comer bien y como preparar nuestra cena; mejor vayamos al otro extremo de cómo pasar una noche no tan buena, así nos daremos cuenta de los verdaderos errores que cometemos”, indica el nutriólogo Gerardo Bouroncle Mc. Evoy, miembro de la Sociedad Peruana de Nutrición y Director Medico en Corpolineal.

1. Cene lo más tarde que pueda , es decir pasadas las 12 de la noche, esto le ayudará a generar dispepsias gástricas por el exceso de grasa y quizá mezclado con alcohol; asimismo si hay niños y ancianos pues pasarán una noche terrible comiendo muy tarde, el abuelito tendrá un día navideño en el baño.

2. No se olvide de comer panetón y ese chocolate después de la cena. Es importante que después de tanta comida y tanta grasa se asegure de que le caiga muy mal dicho postre, al día siguiente estará completamente arrepentido de haberlo hecho, pero feliz, supuestamente.

Cena navideña. Foto: ¡Stock.

3. Póngale mayonesa a todas las ensaladas que pueda, esto le asegurará al día siguiente un buen tránsito intestinal, aunque en la mayoría de casos se le podría ir la mano.

4. Beba todo el licor que pueda , al día siguiente la resaca le asegurará levantarse muy tarde y con poco tiempo para disfrutar la verdadera Navidad.

5. No se olvide de comer los pellejitos tanto del pavo como del chancho y agregarle el respectivo tamal navideño que pasadas las 12 de la noche serán una bomba de tiempo para que al día siguiente no tenga ganas de comer absolutamente nada.

6. Coma todos los arroces que pueda , el de aceituna, el árabe, el de pecanas y almendras, el de choclo y arvejitas, etc. no solo sentirá una sensación de llenura sino también evitarán que tenga espacio para el pavo.

Indigestión asegurada. Foto: ¡Stock.

7. La mezcla de los licores puede ser también una experiencia religiosa como dice Enrique iglesias. Para empezar el brindis un pisco sour, a las doce tome mucho champagne, con la cena unos buenos vinos y para ese postre un buen bajativo con pisco puro; su hígado estará encantado de tanto alcohol destilado y fermentado.

Esta recomendación es muy saludable, ya que después de esto dejará de tomar licor una semana entera que coincide también con el año nuevo en donde ingerirá grandes cantidades de lo mismo.

8. Repita el plato cuantas veces sea posible, mire que el arrocito de la tía, la ensalada de la abuela, el puré de camote de la madrina y etc. etc, no se comen todos los días, así que hay que comerlos todos, esto evitará también resentimientos familiares.

Panetón. Foto: ¡Stock.

9. Si es precavido y quiere quedar bien con la familia, lleve un postre adicional al panetón y el chocolate, el criollísimo arroz con leche después de la grasa que comió y el alcohol que bebió serán la cereza del pastel para pasar una noche fatal. Otra opción es algo mucho más calórico como un buen helado con brownie que serán el toque de perfección para su gastritis.

10. Si está recibiendo algún tratamiento médico con algunos antibióticos, antiinflamatorios, etc.; deje de tomarlos, total mañana se los tomará y no pasa nada, la infección puede esperar y su diabetes, su colesterol, su hipertensión también, hoy se celebra a lo grande, así sea su última Navidad!!.

En fin, luego de ver el top 10 para pasarla muy mal, no nos queda más que reflexionar verdaderamente sobre el real espíritu navideño que es: “Sentarnos a una mesa y compartir un alimento y renovar nuestros votos de amor al prójimo y de cuidar la unidad familiar; pero, sobre todo, que en nuestros corazones vuelva a nacer la esperanza de ser niños nuevamente, buscar la pureza del espíritu y buscar la tan ansiada paz. Feliz Navidad.

TE PUEDE INTERESAR: