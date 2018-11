Mari Calixtro nos muestra qué lleva en su cartera, llena de sorpresas [FOTOS Y VIDEO]

Dime qué llevas en tu bolso y te diré quién eres. Bajo esa premisa, la revista +Mujer de Trome le preguntó a la periodista Mari Calixtro cuáles son esos básicos que la acompañan todo el día.



La carismática conductora de Latina no dudó en mostrarle a todas nuestras lectoras los objetos que no pueden faltar en su cartera y, que por cierto, pueden ayudar a definir su personalidad y forma de vida.



"Hola, qué tal. Mi nombre es Mari Calixtro y quiero mostrarles lo que tengo dentro de mi cartera, que es bastante grande para que puedan ingresar muchísimas cosas..." , fue lo primero que comentó la periodista.



A continuación, Calixtro enseña un frasco de Maca, suplemento nutricional que, según manifiesta, es la clave para tener mucha energía. La conducta, al consumirla, le dice adiós a la fatiga.



También tiene varios lapiceros, de diferentes colores, y los carga en dos cartucheras. Le aterra la idea de acudir a una comisión asignada y no tener con qué escribir.



Además, una agenda donde guarda la foto de su hija Mikaela y el libro 'El misterio de la luz, una historia de transformación personal' del conferencista internacional David Fischman. De hecho, la notamos muy enganchada con la trama.



¿Quieres saber que más lleva Mari Calixtro en su cartera? Pues no te pierdas este video de la revista +Mujer de Trome, en el cual la periodista revelará más secretos.



Mari Calixtro Mari Calixtro TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.