Mascotas: Cómo proteger a tu perrito del frío

Mientras unos aseguran que los perros no sienten frío porque están cubiertos de pelos, lo cierto es que sí necesitan protección en esta época del año y no nos referimos solo a la ropa con la que puedas vestirlos.



El doctor Enrique Tello, del Colegio Médico Veterinario de Lima, aconseja vacunar al can contra la gripe canina. Así no padecerá ‘tos de perrera’ producto de las bajas temperaturas.



“Hay personas que piensan que sus mascotas vomitan cuando en realidad están expectorando, pues el resfrío en ellos es similar al de los humanos. Es clave inmunizarlos”, recomienda.

También hay que evitar que se mojen con la lluvia. Si salen, se recomienda colocarle un chaleco impermeable. Pero es importante quitárselo llegando a casa para que la humedad no les genere problemas en la piel, como hongos o motas en el pelaje.

Los paseos no deben realizarse muy tarde o muy temprano, ya que el frío en esos horarios es más intenso. A las 10 de la mañana o 5 de la tarde está bien. Tello señala que el perro que siente frío siempre busca una fuente de calor. No lo dejes a la intemperie.



Sabías que: Un can mayor de 7 años necesitará además de una cama y una manta, masajes, ya que sus articulaciones le impiden moverse más rápido.

