La talentosa y carismática actriz Milene Vásquez, que interpreta a Fernanda Corbacho en la telenovela ‘Maricucha 2′, contó que está contenta con el giro que ha dado su personaje en esta temporada y el próximo año volverá al teatro después de mucho tiempo. Además, reveló cuál es el secreto para mantener un matrimonio de más de 20 años.

Milene, ¿te pareces en algo a Fernanda?

Fernanda es una mujer fuerte, vehemente y, pese a que a veces es frívola, siempre piensa en el bienestar de su familia. En esta temporada abre su corazón, cosa que antes no hizo. Por eso me encanta. Yo soy fuerte, trabajadora y amo a mi familia, igual que Fernanda.

¿Qué enseñanza te deja este personaje?

Es un regalo para mí porque me ha permitido desafiarme como actriz, además me está dejando grandes amigos. Considero que en esta carrera hay que ser humildes y agradecidos.

¿Tienes más química con alguien en especial del elenco?

Somos una gran familia, pero he congeniado más con Ximena Díaz, Andrés Vílchez… con todos (risas).

¿Qué planes tienes en la actuación para este 2023?

Me verán en la película ‘Soltera, casada, viuda y divorciada’, junto a Gianella Neyra, Katia Condos y Patricia Portocarrero. Es una producción bien linda. Además, me verán en el teatro, vuelvo después de mucho tiempo y estoy supercontenta por eso… No puedo adelantar mucho, pero ya se enterarán.

Tienes 20 años de matrimonio, ¿cuál crees que es el secreto de tu relación?

(Risas) Ninguno en especial, nosotros llevamos juntos 22 años y te diré que cuesta mantener la relación. Hay que quererse y apoyarse, respetarse y tener mucho compromiso, de ambas partes, solo así funcionará. Creo que no hay secretos, cada pareja encuentra su propia dinámica.

¿Cómo te va con las redes sociales?

No tengo mucha facilidad, ja, ja, ja. Lo que posteo es sobre mi trabajo, alguna frase bonita o los emprendimientos o talleres de crecimiento espiritual, si puedo ayudar con eso, lo hago. Prefiero no exponer a mi familia.

"Soy una persona leal, honesta y directa".

Tus hijos son adolescentes, ¿cómo te llevas con ellos?

Muy bien, están contentos de que mamá trabaje y les compre cositas con el sueldo (risas).

Un defecto que puedes mejorar…

A veces soy muy exigente conmigo misma. Debo soltar un poco y disfrutar del presente.

Una cualidad…

Soy una persona leal, honesta y directa. Te digo las cosas como son, no me gustan los dobleces.

¿Tacones o zapatillas?

Zapatillas definitivamente.

¿Qué es lo último que haces antes de acostarte?

Orar, me duermo conversando con Dios.

¿Ya estás con los preparativos para la Navidad?…

Sí, me encanta la Navidad, yo armo mi árbol, juego al amigo secreto con mi familia… disfruto estas fechas al máximo. Ya quiero que llegue (risas).

TE PUEDE INTERESAR: