Mónica Cabrejos: "Soy fan de los buenos libros"

Siempre controvertida y desenfadada, Mónica Cabrejos asegura que las críticas destructivas no le afectan porque es la opinión de los demás y solo se queda con lo positivo. La ahora terapeuta ve en su consultorio la mejor empresa.



El amor es...

El sentimiento que implica una responsabilidad.



A qué edad debutaste en los escenarios...

A los 15 años como modelo.



De niña querías ser...

Profesora de primaria o inicial.



Un sueño cumplido...

Publicar un libro.



Un deseo que te falte realizar...

Tomarme un año sabático para viajar por el mundo.



La situación más difícil que has tenido que enfrentar ante el público...

Generalmente me río de todo, encuentro en el público un cómplice.



¿Alguna vez te has sentido acosada?

Sí, sufrí acoso laboral sexual hasta que me botaron y yo me preguntaba, ¿me creerán?



¿Te has hecho arreglitos quirúrgicos?

Sí, nariz y busto. No tendría ningún problema de hacerme más.



Tu actor preferido es...

Tengo tres: Christian Meier, Salvador Del Solar y Carlos Alcántara.



¿Ingresarías a la política?

No, porque un cargo público de elección popular es una responsabilidad que no me siento capacitada para afrontar.



¿Tienes negocio o empresa?

Soy terapeuta. Mi negocio es mi consultorio y es mi mejor empresa.



Un color que te encante...

El rojo y el negro.



Un olor que no soportes...

El sudor.



Te gusta que las personas sean...

Honestas.



Tu mayor virtud...

La perseverancia.



Defínete en tres palabras...

Joder, joder, joder.



Eres fan de...

Los buenos libros.



¿Tienes mascota?

Tengo una perrita rescatada que se llama ‘Morocha’.



¿A los cuántos años te independizaste?

A los 15.



¿Cómo afrontas las críticas destructivas?

Las críticas son opiniones. Las escucho, lo que tiene que quedar, queda, y lo demás se olvida.



Te falta comprar...

Una casa en la playa.



Tu peor defecto es...

Ser impaciente.