A Gianna Velarde nadie le baja la llanta. A sus 23 años ha vencido con su moto el miedo a la velocidad y a las alturas. Debe ser una de las pocas, sino la única, piloto mujer que compite en carreras extremas de motociclismo. Se siente orgullosa de ello, sobre todo porque gracias a esta actividad recuperó la seguridad que necesitaba cuando le tocó enfrentar y superar un cáncer de ganglios a los 15 años.

Hoy tiene su propia academia en San Bartolo, donde enseña a grandes y chicos a manejar motocicleta.



¿A qué edad te subiste a una moto y cómo llegaste a ella?

A los 15 años. Mi papá fue el que me llevó a San Bartolo, notó que necesitaba una motivación luego de mis tratamientos.



¿Los tratamientos para afrontar el cáncer de ganglios?

Sí, los llevé por varios meses y estaba bajoneada porque mi cabello se caía. Pero cuando descubrí la moto gané seguridad.



¿Tu mamá no se opuso a eso?

Sí, hasta ahora me dice que lo deje, que este es un deporte masculino, pero no lo haré.



¿Has tenido alguna lesión?

Sí, me he roto un ligamento de la rodilla, me he fracturado el codo, los meniscos, pero así es este deporte, ingrato.



Tu traje se ve pesado, incluso tus zapatos parecen de astronauta, ¿siempre manejas así?

Hay que cumplir con las medidas de protección.



¿Cuántos circuitos has corrido?

Unos 17. Doce de ellos en la modalidad enduro (carrera por etapas y pruebas cronometradas) y 5 motocross (todoterreno).



¿Cuál ha sido la más importante?

La carrera de motos extrema de Ukupacha, en Ecuador.



En un deporte donde se ven más hombres, ¿alguna vez te han discriminado?

Discriminado, no, pero siempre escucho comentarios como ‘que me gane cualquiera, menos la flaca’ cuando ni te conocen.



¿Cómo te hace sentir eso?

Nada. Salgo a demostrar lo que sé en la pista.



¿Qué cuidados físicos se necesita para este deporte?

Voy al gimnasio y practico muay thai. Además, me alimento sanamente. Me cuido mucho por la enfermedad que tuve.



Tienes una escuela, ¿quieres a más mujeres como tú?

​Sí, hace tres años empecé dictando clases a chicas, a muchas les gusta manejar moto, yo feliz. Ahora enseño a niños, niñas, hombres y mujeres.



¿En cuánto tiempo se aprende a manejar moto?

En una clase. Lo demás es para mejorar o si estás interesado en competir.



¿Cómo se llama tu escuela?

Enduro School Perú, así también me encuentran en Facebook.



¿Estudiaste alguna carrera?

Sí, estoy esperando mi licenciatura de Negocios Internacionales. En unos meses inicio mi maestría.



¿Hasta dónde quieres llegar como piloto?

Quiero correr un Dakar, pero tengo que prepararme, es una carrera muy fuerte.



