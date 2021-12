La Navidad es una fecha muy especial, una época de reuniones en familia, de juegos, de recuerdos y de ilusión. Y ellos, tus hijos pequeños, suelen ser los grandes protagonistas de estos festejos. Por eso no los relegues solo a esperar el regalo y ver cómo te preparas para enfrentar estos días festivos, ¡involúcralo!

El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa señala que la Navidad es la oportunidad perfecta para acoplar a los chicos a estas celebraciones y estrechar más los lazos afectivos, reforzar valores y desarrollar la creatividad.

“Esto no solo hará que los niños se sientan más útiles, también les enseñará a vivir con más espiritualidad la Navidad y no solo sentarse a esperar los regalos. No digan que son muy chiquitos para hacer algo, hay una diversidad de actividades que pueden realizar acorde a su edad. No hay excusas”, indica el especialista.

¿CÓMO HACERLO?

1. AMBIENTACIÓN DE LA CASA

Si aún no has armado el árbol o el nacimiento, pídele a tu pequeño que te ayude, por ejemplo, colocando los adornos. Tal vez falta poner la corona de adviento en la puerta o cambiar el mantel de la mesa por uno navideño.

2. DETALLITOS

Pueden elaborar tarjetitas que entregarán en la Nochebuena a los demás miembros de la familia. Esto ayudará a desarrollar la creatividad de tu retoño. Si desean una ayudadita, pueden ver videos en YouTube o las redes sociales, como Facebook.

3. CANTEN VILLANCICOS

Estas melodías intensifican la celebración de la Navidad. No importa si no tienen una voz prodigiosa, basta con tener actitud y muchas ganas. Pueden entonar los clásicos como ‘Mi burrito sabanero’, ‘Rodolfo, el reno’ y ‘Feliz Navidad, entre otros.

4. ENVOLVER LOS REGALOS

Pídele que te ayude con esta tarea. Si es muy pequeño, él puede darle ese toque original dibujando o escribiendo algo en el papel. Que dibuje corazones, personas… lo que se le ocurra.

5. PREPARAR LA CENA

Hazle partícipe al momento de elegir la comida. Pregúntale qué le parece y qué quisiera incluir. Como aún no puede ayudar en la cocina, dale la misión de colocar las servilletas, los individuales y los cubiertos en la mesa.

