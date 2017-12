Navidad: ¡No te quedes sin comer panetón! Aquí te traemos opciones saludables

¿Miras el panetón y ni te le acercas porque sientes que no podrás resistirte y comer una tajada? Ya no tengas más sentimiento de culpa al consumirlo en esta Navidad, el mercado ha sacado opciones más saludables para que puedas mantener una sana alimentación y a la vez disfrutes de este rico bizcocho.



Cada Navidad, la oferta del panetón aumenta y aunque hay infinidad de variedades, la gran mayoría coincide en su alta carga calórica y a esto se le suman el elevado contenido de azúcares, harinas refinadas, colorantes y preservantes. Por esa razón, ahora puedes encontrar este bizcocho preparado con harina integral, stevia y algarrobina, entre otros productos saludables.



"Es importante eliminar el mito de que los productos integrales no son ricos. Más aún decirle a la gente que estos panetones tienen un buen contenido de proteínas, fibra y grasas saludables", señala César Narváez, jefe comercial de Airampo.





Panetón saludable. Panetón saludable.

¿Cuáles son estas versiones? Lee a continuación:



1. PANETÓN INTEGRAL: A base de harina integral de trigo, con panela orgánica (derivado de la chancaca) para reemplazar al azúcar y frutos secos como almendras, castañas y pasas.



2. PANETÓN STEVIA. Tiene la base del panetón integral pero está endulzado con stevia, lo que lo vuelve la opción más ligera.



3. PANETÓN VEGANO. Reemplaza la leche tradicional por la de coco, el huevo por lecticina de soya y la mantequilla por aceite vegetal.



4. PANETÓN DE ALGARROBINA. Bizcocho integral endulzado solo con algarrobina. Hecho con mantequilla artesanal y chía. Incluye arándanos deshidratados y chispas de chocolate.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.