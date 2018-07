Niños: ¿Qué hacer si tu hijo sufre una quemadura?

La curiosidad de los más pequeños en ocasiones puede generar riesgos. Los accidentes infantiles son bastante frecuentes, por lo que saber actuar en caso de tener algún percance ayudará a evitar males mayores y a mantener la salud de los niños. Las quemaduras son una de las causas de accidentes infantiles que más se repiten; Se estima que cada año 15,000 niños son atendidos por quemaduras severas y leves en diferentes establecimientos de salud del país. Solo en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja atiende a un promedio de 600 menores de edad que llegan con quemaduras graves de segundo y tercer grado. De ese total el 70%, es decir más de 400 niños , no se quemó con fuego, sino con líquidos calientes que por descuido sus padres dejaron a su alcance.



Antes esta peligrosa realidad el Dr. Paul Lucchesi, Jefe del departamento de emergencias de Clínica Delgado , brinda 4 pasos que debes seguir para el tratamiento de quemaduras en niños.



· Separar al niño de la fuente que produjo la quemadura.



· Retirar la ropa adherida al cuerpo asociada a la quemadura.



· Poner el área del cuerpo afectada en agua fría, incluso podría aplicarse algunos cubos de hielo adicionales. El agua eliminará el dolor producido por la quemadura en aproximadamente 30 a 45 minutos.



· Si se ha formado una ampolla, no reventarla y solo cubrirla con un apósito de agua fría hasta que reciba atención y tratamiento en emergencias.



Es muy importante entender que no de debe colocar en las quemaduras ningún tipo de remedio casero como la pasta dentífrica, aceite, vinagre, etc, pues lo más efectivo es aplicar abundante agua.