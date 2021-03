No a todos los niños les gusta las matemáticas. Resolver problemas, ecuaciones o realizar cálculos puede ser una pesadilla para los chicos que no tienen su sentido numérico muy desarrollado. Sin embargo, es necesario que se familiaricen con estos conocimientos no solo porque en el futuro les serán útiles, también porque es un requisito para su avance escolar.

En este punto, los padres, junto con los maestros, tienen la tarea de ayudar a los niños a entender y no rechazar esta asignatura tan importante para su desarrollo académico. Es tan fundamental las matemáticas en nuestras vidas, que la UNESCO declaró el 14 de marzo como el “Día Internacional de las Matemáticas”.

Para que su labor de despertar el interés por los números a los niños, sea más sencilla tome en cuenta estas recomendaciones del especialista español Javier Arroyo, de Smartick.

LEE: La operación matemática que se hizo viral

Explícale cómo los números mejoran el mundo. Despierta la curiosidad de tus hijos con casos fáciles de entender. Por ejemplo, cuéntale que gracias a las probabilidades en los pronósticos meteorológicos podemos saber si lloverá hoy; o pregúntale si sabía que cuando en Perú son las 11 a.m., en España son las 5 de la tarde. ¿A qué se debe esto? Pues a la rotación de la Tierra alrededor del sol, la cual calculamos en un sistema horario. La historia y los avances mundiales hablan de las matemáticas .

Despierta la curiosidad de tus hijos con casos fáciles de entender. Por ejemplo, cuéntale que gracias a las probabilidades en los pronósticos meteorológicos podemos saber si lloverá hoy; o pregúntale si sabía que cuando en Perú son las 11 a.m., en España son las 5 de la tarde. ¿A qué se debe esto? Pues a la rotación de la Tierra alrededor del sol, la cual calculamos en un sistema horario. La historia y los avances mundiales hablan de las . Destaca su importancia a nivel intelectual. Si tu hijo te dice “además de contar el dinero, ¿en que más me van ayudar los números? Puedes explícale que a través de las matemáticas podrá desarrollar otras capacidades intelectuales, como el pensamiento coherente y lógico; es decir, estructurará mejor sus ideas, logrará concentración y analizará mejor y más rápido diferentes situaciones.

LEE: Inculca en tus hijos el hábito de estudiar