La mayoría de abusadores de niños son parte de su entorno, aprende a identificarlos 

Para cuidar la integridad de sus hijos, los padres les enseñan a no hablar con extraños y menos irse con ellos, lo que es una buena lección, pero no suficiente. Según las estadísticas, la mayoría de abusadores sexuales son personas del entorno cercano del niño o adolescente. Puede ser un familiar, amigo y alguien del colegio.



Sarela Quiroz, directora de Centro Psicológico ‘Yo Puedo’, explica que si bien no existe un perfil del violador de niños, porque las razones que llevan a las personas a esto son diferentes, si hay comportamientos comunes que pueden ayudar a identificarlos.

1. En la mayoría de casos un abusador de niños es una persona solitaria, sin historia sentimental, es decir, que nunca se le conoció una pareja seria.



2. Busca ganarse la confianza del niño y de los padres a través de muchas atenciones y regalos, sin una razón aparente.



3. Prefieren observar que conversar, habla poco de sí mismo. Y sus interacciones sociales con personas de su misma edad se basan en discusiones, bullying o la violencia física.



4. También puede ser un sujeto con cambios bruscos de personalidad, pasa de ser muy pasivo a muy irritable.



5. En algunos casos siente una mayor necesidad de ver pornografía y acercarse a temas de contenido sexual.

SABÍAS QUÉ...

La doctora Quiroz recomienda empoderar a los chicos, enseñándoles a impedir que alguien toque sus partes íntimas y a tener confianza de contarle a los padres si alguien los ha tocado indebidamente.

