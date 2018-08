Las desgracias pasan en segundos, y si bien pueden suceder en cualquier momento y lugar, cuando los niños salen a la calle es cuando están más expuestos a los peligros. Caídas, atropellos, desapariciones, secuestros, cualquier cosa puede ocurrir. Para evitar desgracias ten en cuenta estas medidas de prevención al salir de casa con tu pequeño.



- Los niños deben ir por la calle siempre acompañados, cogidos de la mano de un adulto y por la parte interna de la vereda.



- No los pierdas de vista, no te distraigas con el celular ni conversando con alguien. Observa lo que hacen.



- No los dejes solos, a veces los pequeños se ven atraídos por otros menores que se divierten, juegos mecánicos o dulces.



- Aunque parezca repetitivo, instrúyelos para que no reciban nada de nadie y si algún extraño se les acerca, deben avisarte de inmediato.



- Enséñales a decir sus nombres y apellidos completos, los nombres de sus padres y el número de sus celulares.



- Si son muy chiquitos, puedes poner una tarjeta con los datos antes mencionados en uno de los bolsillos de sus prendas.



- Cuando salgan juntos aprovecha para mostrarles las zonas seguras del camino a casa y cómo deberían pedir ayuda en caso se extravíen.



SABÍAS QUE...



El niño debe saber que puede pedir ayuda a un adulto, pero no a cualquiera. Enséñale que vaya donde un policía.

en la calle hay muchos peligros



+DATOS

Es importante que vista con colores llamativos para que destaque y sea más fácil encontrarlo.