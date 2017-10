Olga Zumarán la rompe en el rubro de las cremas de belleza: ‘En tres años recuperé mi inversión’

Su elegancia y buen gusto han convertido a la actriz y ex Miss Perú Universo, Olga Zumarán, no solo en una voz autorizada para dar consejos de cuidado personal, sino también en una empresaria dedicada a la venta de cremas de belleza.



¿Por qué elegiste el rubro de la belleza como negocio?

Porque es algo a lo que siempre estuve unida desde los 18 años y me gusta que las mujeres se cuiden.



¿Es importante la belleza?

Sí, porque se relaciona con la salud. Por eso en mi fanpage Lifesolutions Perú doy consejos de nutrición y estética personal.



¿Demoraste en recuperar tu inversión y ganar?

Empecé mi empresa en 2012 y en mi caso demoré tres años en recuperar la inversión inicial, pero es un negocio en el que hay que reinvertir constantemente para estar a la altura del mercado.



¿Cómo haces para conseguir nuevos clientes?

Usamos (con mi socio) las redes sociales y la publicidad boca a boca. Eso es lo más efectivo porque nos ha permitido expandirnos, además que brindamos servicio de delivery.



¿Es muy difícil mantener un negocio a pesar de las adversidades?

Creo que lo más importante es tener ganas de trabajar en lo que te gusta y ser optimista. También es esencial no desesperarnos, a fin de actuar correctamente e impulsar nuestra empresa.



Un consejo para las emprendedoras peruanas...

Que hagan lo que les gusta y se preparen, haciendo un estudio del mercado, analizando la competencia y detectando las oportunidades que ofrece el mercado para crecer. No hay nada imposible si se trabaja mucho y con amor.

