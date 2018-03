Padrecito "mil oficios" busca reconstruir iglesia de Lima Norte [FOTOS]

El padre José Plasencia Martínez (44) asegura tener una misión encomendada por Dios: reconstruir la parroquia Santiago Apóstol, en La Balanza, Comas, pues la que existe actualmente está muy deteriorada. Tiene cinco años como religioso y es conocido como el ‘padre mil oficios’ porque, aparte de celebrar la santa misa todos los días, también se desempeña como gasfitero, albañil, carpintero y electricista cuando es necesario.



Padre, ¿quién le enseñó a hacer todos estos oficios?

Antes de ser cura fui albañil y estudiante de Arquitectura, ahí aprendí todo lo que sé.



¿Y cuándo decidió ser sacerdote?

A los 29 años, un poco tarde para la mayoría de párrocos pero fue el momento en el que Dios me hizo el llamado.



¿Algo más lo motivó?

Vi la proyección de mi vida. Tenía trabajo, dinero y sabía que en algún momento formaría una familia... ¿Y después de eso qué más?, pensé, y quise dedicarle mi vida a Dios y seguir ayudando a más personas.



Ahora ayuda en todo lo que puede...

Sí, nunca fui ocioso, desde jovencito ayudé a mi padre. Crecí en el asentamiento humano El Madrigal, en Comas, y ahora enseño a mis vecinos un poco de electricidad, albañilería y gasfitería para poder hacer realidad nuestro sueño: un nuevo complejo parroquial.



¿Qué pasó con la iglesia? ¿Por qué está tan deteriorada?

Esta parroquia ha nacido con el pueblo de La Libertad, más conocido como La Balanza. Se creó con las primeras familias que llegaron a la zona, entre los años cincuenta y sesenta. Ya es muy antigua, por eso queremos demolerla y construir una nueva.



¿Qué han podido avanzar?

Ya hemos hecho el estudio de suelo, levantamiento topográfico, diseño estructural y tenemos los materiales comprados para construir las paredes del templo provisional. Ahora nos hace falta materiales para el techo.



¿Cómo se financian?

Con ayuda de los vecinos hacemos una vez al año actividades como polladas, ferias y sorteos. Eso nos ayuda mucho a recaudar fondos.



¿Por qué no esperó que las instituciones de la Iglesia católica lo apoyen?

Porque siento que es mi misión. Dios me envió aquí por esto, para reconstruir esta iglesia y que los vecinos pueden tener un lugar donde escuchar su palabra.



¿Desea pedir alguna colaboración?

Todo el que quiera apoyarnos puede hacerlo en la parroquia, ubicada en la avenida Puno 2198, La Libertad, en Comas. Cualquier ayuda es bien recibida.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.