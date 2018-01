Si tu pareja dice estas 5 frases, es muy probable que el amor haya terminado

De acuerdo con un estudio publicado por Psychology Today, los psicólogos y especialistas en relaciones humanas identifican una serie de frases que son signo de alarma, ya que pueden significar que un noviazgo o matrimonio se encuentra en un momento de ruptura.



1. "Estás exagerando"

Cada vez que expresas enojo, frustración o tristeza, esta es su respuesta más frecuente. Tu pareja utiliza esta frase, sobre todo cuando él o ella provocó ese sentimiento.

2. "Ese es tu problema"

Deslindarse de los asuntos o temas que involucran a los dos, no es buena señal. Esto aplica sobre todo en momentos de crisis económicas o de tiempo, cuando en lugar de formar un equipo para salir adelante, te deja toda la responsabilidad.



3. "No tengo que darte explicaciones"

Si bien es cierto que estar en pareja no significa perder la libertad o la individualidad, este tipo de respuestas tiende a ser muy tajante y se utiliza para evadir una conversación.



4. "Si no te gusta, te puedes ir"

En la mayoría de las ocasiones significa que la otra persona no está dispuesta a cambiar aquellas actitudes que realmente te molestan o te hacen sentir mal.



5. "Como quieras, me da igual"

Este tipo de frases refleja desinterés sobre los gustos y actividades de la otra persona. Suele emplearse cuando se pide una opinión o se comunica que se hará algo nuevo o diferente

