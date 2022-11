‘Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero jamás dejes que el mundo cambie tu sonrisa’. Esta frase la tiene muy presente Rogers Gallegos Rodríguez, conocido en el mundo artístico como el payasito Tuki-Tuki, que desde hace siete años alegra con sus ocurrencias y sus infaltables malabares a grandes y chicos de diferentes distritos de Lima.

Este jaujino de 25 años soñó con ser payaso desde muy pequeño, tanto que empezó a prepararse y siguió algunos talleres como: improvisación, clown, expresión corporal y maquillaje. Hace un tiempo uno de sus videos se hizo viral en TikTok. En la grabación se ve que llega puntual a la fiesta infantil, pero los invitados y el cumpleañero aún no estaban. Trome lo buscó y lo encontró alegrando a las personas en la plaza San Martín.

Eres un payasito malabarista…

Y muy querendón (risas). Aparte de hacer reír a la gente quiero que se sorprendan al ver mi gran destreza con los malabares, ja, ja, ja. Recuerdo que aprendí este arte en los semáforos. Me pintaba la cara de blanco, tipo mimo, y con un amigo hacíamos shows.

¿Te tomo tiempo manejarlos bien?

Es cuestión de mucha práctica, concentración y coordinación. Todo se puede cuando uno quiere y se esfuerza.

Payasito Tuki-Tuki. Foto: Alan Ramírez / Trome.

¿Por qué decides convertirte en payasito?

Cuando era chiquito admiraba a los payasitos. Un día vino un circo a mi barrio y ahí vi a un payasito malabarista, quedé sorprendido y desde ese momento dije que yo sería uno. Mi primo ponía la música en los circos, por eso empecé a acompañarlo para ver más. Desde los 18 años entré de lleno a este arte tan bonito.

¿Recuerdas alguna anécdota de tus shows?

¡Uf! Tengo varias, pero una que tocó mi corazón y que hasta me hizo derramar unas lágrimas fue hace cuatro años cuando hice un show en un asilo para ancianitos. Un abuelito se paró y me dijo: ‘Payasito, gracias por venir. Te esperamos en el cielo’. Me dio mucha pena porque luego me enteré que estaba desahuciado (se pone nostálgico).

Payasito Tuki-Tuki. Foto: Alan Ramírez / Trome.

Y durante la pandemia tuviste que recursearte…

Con todos los shows cancelados no me quedó otra que buscarme la vida vendiendo mascarillas, pollos pelados o manzanas acarameladas.

¿Qué es para ti ser payasito?

Un payasito es un niño alegre y ocurrente.

¿Hay un significado detrás de tu nombre artístico?

Tukituki es un pajarito de la selva bien flaquito, dice mi familia que yo me parecía a él (risas). En un festival de payasos me dijeron tienes que tener un nombre y no se me ocurría uno, recordé al ave y con ese me quedé: payasito Tuki-Tuki.

Fuiste viral en TikTok.

No pensé que mi video de llegar puntual a la fiesta y no encontrar a ningún invitado tendría tantas vistas (risas). Eso me ayudó a tener más shows, me llamaban de muchos distritos.

MÁS INFORMACIÓN:

Joven denuncia que realizó transferencia de S/14.500 entre sus cuentas bancarias, pero el dinero desapareció

CTS 2022: Conoce cuánto te depositarán según el tipo de empresa en la que trabajas

Meta, propietaria de Facebook, anuncia despido histórico de 11,000 trabajadores