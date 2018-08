Perritos ciegos: Debes tener estos cuidados con tu mascota 

Es común la pérdida de la visión de un ojo o de ambos, cuando los perros llegan a la vejez. Lo que debes hacer es tenerle mucha paciencia y darle una mejor calidad de vida. Para lograrlo, el veterinario Enrique Tomas Campos te aconseja lo siguiente:



1. Mantén el mismo orden de los muebles para que tu engreído no se lastime ante cualquier cambio.



2. Forra las patas de las sillas y mesas con material acolchado para que no se golpee.



3. De tener escaleras, coloca barandas o rejas para bloquear el paso y evitar que tu mascota se caiga.



4. Coloca su plato de comida a la altura de su hocico, de esta manera evitarás que lo pise o lo bote.



5. Dale comida balanceada, su alimentación debe ser rica en calorías más no en energías porque, por estar cieguito, tiene una vida más sedentaria.



SEÑALES

- No es capaz de reconocer a sus dueños ni a otras personas a corta distancia.

- Tiene mala visión nocturna.

- No ve sus juguetes ni su plato de comida.

- Mueve la cabeza para todos lados cuando lo llamas.

- Pasea con mucha precaución.

- Presenta dificultad para ver donde le lanzas la pelota.

- Tiene los ojos entrecerrados.



SABÍAS QUE...



Si ya perdió la vista o la está perdiendo, debes saber que la ceguera no es impedimento para llevar una vida plena. Ellos se adaptan a cualquier obstáculo físico, mucho más rápido que nosotros.