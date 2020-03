Hasta el momento no hay evidencia científica de que las mascotas, especialmente los perros y gatos, puedan transmitir el coronavirus. Esto no significa que no debas tomar las medidas preventivas con ellos. Los veterinarios aconsejan que cuando los saquen para que haga sus necesidades, no tengan ningún contacto con otras personas. Por eso, es fundamental que la salida sea corta.

BUENA LIMPIEZA

Antes de ingresar a la casa, es importantísimo que limpies a profundidad las almohadillas y entre los dedos de las patitas y la cola de tu animalito. De esta manera no esparcirá bacterias a su paso.

¿Cómo lo haces? Utiliza los pañitos húmeros desinfectantes o también puedes mezclar agua y jabón, sumergir un trapito y con eso asearlo. Se recomienda limpiar además su pelaje, sin sobar demasiado. Seguidamente lávate las manos durante 20 segundo.

OTRAS RECOMENDACIONES

La Organización Mundial de la Salud señala que es conveniente lavarse las manos cada vez que se acaricie al animal tras el paseo y evitar tocarse la cara. Tampoco es bueno que el animalito te lama el rostro durante este periodo de cuarentena, pues es probable que haya pasado la lengua sobre el suelo y/o superficies posiblemente contaminadas.

Sabías que...

Las personas con síntomas de resfrío o gripe deben evitar el contacto físico con sus mascotas por un tema de prevención.