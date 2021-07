Al inicio del noviazgo, hablar de las exparejas suele darse con frecuencia porque a ambas partes les interesa esa información. Las complicaciones surgen cuando él empieza a decir frases como: ‘Aquí festejé mi aniversario con mi anterior enamorada’, ‘a ella les gustaban estas rosas’ y otras cosas que hacen despertar sospechas de que algo no anda bien. Con esta actitud, advierte la psicoterapeuta Virginia Arroyo Guadalupe , solo se esta boicoteando la nueva historia de amor.

La experta indica que tu pareja puede hablar mucho de su ex porque quiere ponerte a prueba para medir tu nivel de tolerancia y comprobar si eres o no celosa, o porque en realidad tiene un bonito recuerdo de esa persona y verdaderamente la estima.

Sin embargo, también cabe la posibilidad (y esto es lo peor) de que aún esté ‘enganchado’ con su pasado.

PUNTOS CLAROS

Si tu galán habla constantemente de su exenamorada y no para de recordar cosas de ella entonces:

♦Dialoga con él y dile como te está afectando que hable de esa persona. No lo hagas molesta o gritando. No se trata de generar una pelea, sino de hallar una solución.

♦No te eches la culpa ni pienses que no estás haciendo lo suficiente para que pueda olvidarla. El problema está en él.

♦Acudan ambos a terapia psicológica, será una gran ayuda.

♦Si sientes que él no cambia, deberás decidir si seguir o no con la relación. Recuerda que tu salud mental y estabilidad emocional están antes que todo.

Consejos de una psicóloga para que no te rompan el corazón

Psicóloga brinda tips para que puedas proteger tu corazón y no te lo rompan. Para lograrlo es necesario no idealizar a la otra persona ni tampoco hacerte falsas expectativas.

Consejos para que no te rompan el corazón.

En las cuestiones del amor no todo es felicidad, pues muchas veces salimos dañados. Sin embargo, existen maneras de proteger a nuestro corazón y evitar que jueguen con nuestros sentimientos.

La psicóloga clínica Ginnette Urbina explica que lo primero que debes tener claro es saber qué estás buscando y hacia dónde apuntas con tus relaciones amorosas, para saber si tus expectativas sobre el amor son reales o no.

“Es importante que cuando se dé una situación que no te guste dentro de la relación que estás empezando, lo converses con tu pareja”, recomienda. Ante esto, Urbina da los siguientes consejos:

+ EXPECTATIVAS. Piensa si están en el mismo camino o no, porque si no es así lo deben conversar para luego no crear falsas expectativas.

+ NO IDEALICES A LA OTRA PERSONA. Tendrás una idea de cómo será la otra persona, pero no veas cosas donde no las hay.

+ HAY COSAS QUE NO PUEDES CONTROLAR. Si la otra persona no quiere formalizar la relación, es su decisión. No tiene nada que ver contigo o con tu forma de ser.

+ BUENA AUTOESTIMA. Es necesaria para no estar esperando la validación del otro, ni ser dependiente emocionalmente.

CONSEJO DE AMOR

Si la otra persona no quiere algo serio contigo, ‘coge tus sentimientos’ y di adiós. No te quedes donde no te valoran.

