A muchos les extraña que muchas parejas de nuestra farándula local no oficialicen su relación. Todo indica que están juntos, pero cuando se les pregunta sobre el tema simplemente lo evaden o dicen: ‘Somos muy buenos amigos’. Esto no solo pasa en el mundo del espectáculo, también en la vida real. La onda actual es: involucrarse con alguien, mas no comprometerse ni asumir responsabilidades.

Por eso, vemos las ‘variaciones’ de enamorados que son los famosos ‘salientes’ o ‘amigos con derechos’. “Los jóvenes de ahora, y no tan jóvenes, no están dispuestos a asumir ciertos comportamientos y reglas que trae una relación. Prefieren vivir en su zona de confort y si la otra persona lo acepta, mejor para ellos. Se divierten juntos y hacen cosas en común, pero mantienen la libertad de salir con otras personas y evitan la celebración de acontecimientos importantes como los aniversarios”, indica el psicólogo Martín Zurita.

A TENER EN CUENTA

‘Aún está muy joven para comprometerse’ o ‘primero tiene que vivir bien’, son algunas frases que los padres les suelen decir a sus hijos sin imaginar que eso puede afectar seriamente su futuro en el aspecto amoroso , pues pensarán que nunca es el momento adecuado para tener una relación seria. “Esto hará que tengan el trastorno de la personalidad por evitación (TPE), es decir, huirán de cualquier compromiso y responsabilidad”, advierte el experto.

RECUERDA QUE...

No se puede vivir eternamente sin oficializar una relación amorosa. Todo tiene un costo en la vida, puede que ahorita estés feliz, pero más adelante es posible que te arrepientas de no haber sentado cabeza cuando pudiste hacerlo. Esto no significa que lo harás con la primera persona que aparezca. Conócela y, aunque no lo creas, tú mismo sabrás cuándo es el momento indicado.

MÁS INFORMACIÓN:

SBS precisa que Fluyez no cuenta con autorización para operar como banco en el mercado

Muñoz: impedir que extranjeros brinden servicio de mototaxi, taxi ni delivery es “discriminatorio”

Callao: mono “Shaggy” fue capturado y será trasladado a un centro de cautiverio | VIDEO