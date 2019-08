Power Rangers en Lima: Karan Ashley y David Fielding disfrutaron del público peruano [FOTOS]

"Go, go, Power Rangers...”, si leíste esta frase cantando, entonces el texto que encontrarás a continuación te hará retroceder aproximadamente 20 años para volver a las tardes de tu infancia frente al televisor, viendo como ‘Zordon y los Power Rangers’ se enfrentaban a la malvada Rita y defendían a los ciudadanos. ¿Por qué te mencionamos esto? Porque hace una semana llegaron por primera vez a nuestro país David Fielding (Zordon) y Karan Ashley (Power Ranger Amarilla) gracias a la segunda edición de la Comic Con Lima 2019, que se desarrolló en el Centro de Convenciones del Jockey Club, y logramos conversar con ellos.



Cuéntenme, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienen de la época de los Power Rangers?

Karan: Lo mejor fue grabar la película porque lo hicimos en Australia. Y como recién había ingresado al show, era como una aventura dentro de una aventura.

David: Pasó algo curioso porque cuando grabamos la película todo el equipo estaba enfermo y yo no. Entonces, me aislaron para no contagiarme, era muy gracioso.



¿Alguna vez se imaginaron que el show calaría tanto en la vida de los niños y adolescentes?

Karan: Nos decían que éramos el show número uno, pero como estaba tan enfocada trabajando, no me daba cuenta de eso. Ahora que han pasado los años y viajamos para participar en eventos como este, me doy cuenta de que miles de personas de diferentes idiomas sienten la misma emoción cuando escuchan “Go, go, Power Rangers”. ¡Es una locura!



David, ¿fue difícil grabar tu personaje? Porque solamente veíamos tu rostro...

En realidad mi personaje lo grabaron solo una vez en todo un día y repetíamos constantemente las tomas, porque querían que todo salga perfecto. Lo malo es que luego reciclaron mis tomas y ya no me volvieron a pagar (risas).



Karan, ¿hacías mucho ejercicio para interpretar a la Power Ranger Amarilla?

Muchos pensaban que nosotros entrenábamos previamente, pero no fue así, nos decían 20 minutos antes lo que teníamos que hacer y grabábamos. El equipo de dobles nos enseñaba las rutinas, las aprendíamos rápido y ya estábamos en escena.



¿Qué tal la recepción del público peruano?

Karan: Es la primera vez que vengo y estoy muy feliz. El público es increíble, es como estar de vacaciones.

David: Nos han recibido con mucha calidez, es increíble.



COSPLAYER

En el evento también se hicieron presentes los cosplayers de Tony Stark, Thor gordo, Spider-Man y algunos personajes más. El parecido era tan increíble que cientos de fanáticos hicieron largas colas para tomarse una fotografía con ellos en las más hilarantes poses.





POSTERS

Uno de los invitados especiales de esta edición de la Comic Con Lima fue Don Thompson, fundador de la agencia Poster Posse de Estados Unidos, encargados de hacer los carteles oficiales de las películas para Marvel Studios, 20th Century Fox, Warner Bros. y Disney Pixar. La agencia donó algunos de los trabajos realizados para el deleite de todos los asistentes.

Don Thompson, fundador de la agencia Poster Posse de Estados Unidos. Don Thompson, fundador de la agencia Poster Posse de Estados Unidos. Difusión