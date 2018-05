Publicista promueve que invidentes modelen lentes de sol

Conmovido por el despido de un familiar a causa de la ceguera, el publicista Juan Carlos Gallardo (34), director creativo ejecutivo de la agencia Loto, propuso a personas invidentes para que sean modelos de lentes de sol.

Esta idea #modelosporlaigualdad recibió muchos ‘likes’ en las redes sociales y atrajo el interés de algunas empresas ópticas.



¿Cómo nace esta idea?

Surge de una experiencia cercana, cuando una tía fue despedida por perder la visión. Eso me hizo notar la falta de oportunidades que tiene este grupo de personas. Pensando en cómo ayudarlos, me di cuenta de que los invidentes casi siempre usan lentes de sol y que pueden modelarlos sin problemas.



¿Cómo contacta con los invidentes?

Toqué la puerta de Cercil (Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima) y con el apoyo de la directora, Ximena Ramírez, decidimos hacer un casting y elegir a los modelos. Se presentaron 30 y elegimos a 5.



¿Cuál fue el filtro de selección?

Fueron elegidos por su buena actitud y soltura. Quedaron Lourdes Aquije (26), Ivanhoe Lázaro (23), Luis Pizarro (63), Juan Carlos Castro (33) y María Graciana Ascuña (40).



¿Alguna óptica se ha interesado por esta idea?

Hemos tenido acercamiento con dos, GMO y Vision Center, pero aún no hemos cerrado ningún contrato formal.



¿Cuál es el siguiente paso?

En las redes sociales hemos visto las oportunidades laborales en las que pueden ser incluidas las personas con discapacidad visual. Ahora seguiré insistiendo hasta lograr que los modelos sean elegidos por las empresas privadas para sus campañas publicitarias.