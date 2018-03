‘La Puca’ tiene una productora de espectáculo

La ayacuchana Susan Cristán, más conocida en el ambiente artístico como ‘La Puca’, es un claro ejemplo de que todo se puede lograr con esfuerzo. Además de interpretar a una cholita pícara en la televisión, confecciona sus propias muñecas de trapo y se ha convertido en una próspera empresaria en el rubro de los espectáculos.



¿De dónde viene tu espíritu emprendedor?

De mis ganas de ser independiente desde muy pequeña.



¿Y qué hiciste para lograrlo?

Estudié y me preparé, porque no es fácil, sobre todo ahora que incursioné en el rubro de los espectáculos con ‘Puca Producciones’. Sin embargo, puedo decir que me siento orgullosa de ser mi propia jefa.



¿A qué se dedica tu empresa?

A producir espectáculos corporativos y familiares. También realizo mi circo y confecciono mis muñecas de trapo para venderlas en cada una de mis presentaciones.

Tienes varias líneas de negocio...

Trabajo duro todo el año, sobre todo en julio, que tengo el circo. Además, hace poco debutamos con el programa ‘Rápidos y graciosos’ por UTV, canal 6 de Cable Perú. Creo que se deben aprovechar todas las oportunidades.



¿Cuántas personas trabajan contigo?

Somos cuatro y nos encargamos de todo. Tenemos muy bien definidas nuestras funciones, solo así se triunfa en un mundo tan difícil.



¿Qué es lo más importante para ser una empresaria exitosa?

Dedicarse por entero al negocio y trabajar en equipo. No es fácil, pero no podemos dejar que las adversidades nos anulen. Con esfuerzo y sacrificio se puede lograr.