Si bien el conflicto entre Rusia y Ucrania está al otro lado del mundo, esta situación está impactando en nuestra economía y, directamente, en la canasta familiar. Pues, como señala el economista Jorge González Izquierdo, al haber un incremento en el precio del petróleo, muchos productos de la canasta familiar también subirán, afectando nuestro presupuesto mensual.

Para amortiguar este impacto en tus bolsillos, a continuación te damos algunos consejos:

♦Como el maíz, principal alimento de las aves, está en subida, puedes reemplazar el pollo por menestras, cereales (trigo, quinua), vísceras de la res (mondongo, bofe), pescado (bonito, jurel) y mariscos (pota). También puedes optar por guisos (locro de zapallo con huevo duro, ajiaco de papas con queso, olluquito con charqui).

♦Para reducir el consumo de azúcar prepara refrescos y jugos con frutas que estén más cómodas, como mango kent, naranja, carambola o manzana de agua.

♦También puedes cambiar las frituras por cocciones al vapor o a la plancha, así reducirás el consumo de aceite y además cuidarás tu salud.

♦En ocasiones, puedes sustituir el arroz por tubérculos (papa, camote). En las ensaladas incluye las verduras más baratas.

SABÍAS QUE...

Trata de aprovechar las ofertas en alimentos perecibles y guárdalos bien en la refrigeradora para que no se malogren.

Economía: Tips para unas finanzas saludables en pareja

Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente. Foto: iStock.

Una mala administración del dinero en casa puede generar muchas discusiones en la relación, incluso llegar a la separación. Para evitar estos problemas, los especialistas del ABC del Banco de Crédito del Perú , nos dicen cómo podemos llevar unas finanzas saludables con nuestras parejas:

♦EL DIÁLOGO ES LA BASE. Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

♦ELABOREN UN PRESUPUESTO JUNTOS. Este punto es importante, muchas parejas no se dan el tiempo para hacerlo y luego surgen las discusiones porque no saben en qué se fue el dinero o qué no contemplaron en sus gastos mensuales.

♦DEFINAN EL MONTO A APORTAR. Para establecer el monto con el que contribuirá cada uno es fundamental tener en cuenta el nivel de ingresos, por lo que dicha cantidad debe ir acorde a ello. Es mejor que dejen de lado el 50/50 que, a la larga, puede terminar perjudicando al que tiene ingresos menores.

♦DETERMINEN DÓNDE SE MANEJARÁN LAS CUENTAS. ¿Cuentas bancarias separadas, compartidas o mixtas? Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente para pagar todos los gastos acordados y, en paralelo, mantener sus propias cuentas para sus gastos personales.

