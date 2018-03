Rebeca Escribens: "a los 40 estoy mejor que nunca" [VIDEO y FOTOS]

Cada mañana somos testigos de sus ‘locuras’ al frente del bloque de espectáculos en el noticiero de América. Con esa linda sonrisa y actitud positiva, Rebeca Escribens se ha ganado el cariño de la gente y un lugar especial en la televisión.



Rebeca, el amor para ti es...

Respeto, admiración y comunicación.



En qué lugar del cuerpo te gustaría tener un lunar...

En el brazo.



Te consideras una mamá...

Dedicada, metiche con las necesidades de mis hijos, muy exigente con los estudios y bien divertida a la hora de jugar.



¿Qué compraste con tu primer sueldo?

Le llené la refrigeradora a mi mamá.



Si pudieras regresar en el tiempo, ¿a qué edad sería?

A ninguna, a mis 40 estoy mejor que nunca.



¿Por qué bailas en el noticiero?

Porque me da la gana y me provoca.



¿Eres tan alegre como pareces?

Me gusta matarme de la risa por todo.



Te molesta...

La cochinada, la gente que bota la basura en la calle, los prejuicios, la gente que no es libre.



Rebeca Escribens le jugó pícara broma a Verónica Linares y Federico Salazar

¿Cuál consideras que es tu mayor virtud?

Que lo diga mi esposo, pero estoy rica y apretadita.



Tu peor defecto es...

Soy muy maniática con temas de organización.



La muerte es...

Horrible, el fin.



Un color de zapatos que no tienes...

Tengo todos los colores porque me los regalan.



Un objeto que atesoras...

Una cadenita con la imagen de mi mamá.



¿Qué joya siempre usas?

No uso joyas.



Un lugar del Perú que quisieras conocer...

Varios, pero este año visitaré Tambopata.



Lo más feo que te dijeron en la calle...

No recuerdo, pero igual respondo.



¿Tu rutina diaria incluye gimnasio?

No, mi mejor gimnasio es limpiar los lunes.



¿A qué hora te acuestas y a qué hora te levantas?

Depende de los quehaceres de la casa y del trabajo.



La violencia contra la mujer es...

El reflejo de la ignorancia y la falta de educación.



Te gustan las películas...

Románticas y comedias.



Define tu personalidad en tres palabras...

Versátil, alegre y temperamental.