Recomendaciones para que tu niño celebre de forma sana y segura Halloween 

Los que más se divierten en Halloween son los niños y una de las actividades características de estas fechas son recolectar dulces por las calles.

No obstante, es necesario tomar ciertas medidas preventivaspara evitar poner en riesgo su integridad física y accidentes. María Méndez, docente de psicología de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), brinda algunas recomendaciones al respecto.



1.- Acompañado de un adulto: Es fundamental que un adulto de confianza acompañe al niño durante el recorrido o se organicen salidas en grupo. En el caso de los menores de 4 años, es importante cogerlo de la mano para evitar que se extravíe.



2.- Identificación. Se recomienda colocar en el interior del disfraz una etiqueta con el nombre del menor, teléfono y dirección en caso se extravíe.



3.- Prohibido el ingreso. Advierta al menor que no debe ingresar a ninguna vivienda para recibir dulces sin la compañía de su madre, padre o un adulto responsable.



4.- Lugares iluminados. Realice los recorridos por zonas iluminadas o que estén resguardadas por personal de serenazgo o patrullas para garantizar su seguridad.



5.- Cuidado con los dulces. Supervise los dulces que recibe el niño antes de que los ingiera. Estos pueden contener sustancias extrañas o estar vencidos afectando su salud.



6.- Observe bien el disfraz: Asegúrese que los disfraces sean cómodos. Si van a utilizar máscaras, compruebe que pueda respirar adecuadamente. Evite el uso de cordones, cintas, en la zona del cuello para evitar estrangulaciones por accidente. Si alquila un disfraz, verifique que el material no sea inflamable.



7.- Productos de caritas pintadas. Con relación a los maquillajes, cerciórese que los productos a utilizar no sean tóxicos o contengan compuestos químicos que puedan provocar alergias al menor.



